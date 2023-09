Pôle emploi : ce programme qui offre des aides financières pour travailler dans ce pays européen

Partager sur : 22 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Pôle emploi a conclu un partenariat avec l’ambassade de France et propose un programme qui accompagne les candidats désirant travailler à l'étranger et leur offre toutes les facilitations pour s'installer dans une capitale européenne qui se situe à seulement deux heures en avion de Paris.

En effet, Pôle emploi ne se contente pas d'aider les demandeurs d'emploi à trouver un travail en France. L'organisme les accompagne également dans leur projet d'expatriation. Grâce à un site dédié, il offre diverses aides financières européennes. Parmi celles-ci figurent la prise en charge des frais de billet d'avion aller-retour pour passer un entretien d'embauche, l'attribution d'une aide allant jusqu'à 750 euros pour faciliter le déménagement, ainsi que le financement de cours de langue pour favoriser l'insertion des candidats, jusqu'à un montant de 1 200 euros.

Dans le détail, le site consacré à ce programme met en avant un taux de chômage de 3 % et une faible incidence de la criminalité. Par ailleurs, le pays en question est également apprécié pour d'autres aspects, tels que la beauté de sa capitale, ses espaces naturels, sa richesse culturelle dans la musique classique et sa passion pour la bière. Beaucoup l'auront probablement deviné : il s'agit de la République tchèque. Pour revenir en France depuis Prague, il faut compter environ 1 heure et 40 minutes en avion, tandis que le trajet en voiture pour rejoindre Strasbourg depuis la capitale tchèque nécessite environ 7 heures de route.

Pôle emploi : La République tchèque ouvre ses portes aux demandeurs d'emploi français

Le salaire brut moyen en République tchèque s'élève à 1 313 euros par mois pour une semaine de travail de 40 heures. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste comparativement à la moyenne française, Czech Emploi assure que cela est compensé par un coût de la vie environ 35 % moins élevé qu'en France. Par ailleurs, à Prague, le salaire brut moyen est plus élevé, atteignant en moyenne 1 634 euros par mois, mais il convient de soustraire environ 34 % de taxes, comprenant des cotisations pour l'assurance sociale, l'assurance santé, ainsi que des impôts.

Les jeunes diplômés sont hautement demandés en République tchèque, mais il faut toutefois noter que ce dispositif reste accessible à tous. Pour les candidats au travail qui désirent s'expatrier et qui ne sont pas forcément séduits par la République tchèque, il existe des alternatives similaires vers d'autres pays européens en faisant appel au programme de mobilité européenne EURES TMS.