Plan énergétique : ce que prévoit la France pour sortir de sa dépendance aux énergies fossiles

La France peine actuellement à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre à cause d’un recours plus important aux énergies fossiles. Inverser la tendance, c’est le défi que se lance le gouvernement à travers son plan énergétique.

Le gouvernement d’Elisabeth Borne a rendu public, mercredi 22 novembre, son projet pour sortir la France de sa « dépendance aux énergies fossiles » : plus de renouvelables, plus de nucléaire, mais aussi plus de sobriété en matière de consommation énergétique. Mais comment y arriver ? La stratégie sur laquelle mise le gouvernement se base sur le pari de réussir un large développement de l’énergie solaire, du nucléaire et de l’éolien en mer. Il est aussi question de mettre en place un plan de sensibilisation et d’incitation à éviter tout excès en matière de consommation.

Le document, composé de 102 pages et portant sur ce qui est désormais appelé « Stratégie française pour l’énergie et le climat » (SFEC), est soumis depuis mercredi pour consultation publique, et ce, jusqu’au 15 décembre. La mouture devrait être intégrée dans une loi sur la production d’énergie attendue début 2024. À signaler que c’est dans cette optique que deux lois, portant sur « l’accélération » du nucléaire et des énergies renouvelables, ont été déjà introduites début 2023. Actuellement, la consommation d’énergie finale du pays reste composée à 37 % de pétrole et 21 % de gaz. Des données à absolument corriger, en visant vers une « une économie plus sobre, plus efficace et approvisionnée de manière quasi intégrale en énergies bas-carbone produites et maîtrisées sur notre sol », considère le gouvernement.

Se défaire de la dépendance extérieure et produire écolo

« C’est ce qui pèse sur la facture des Français, c’est ce qui, l’année dernière, a conduit les prix à s’envoler parce que les énergies fossiles sont produites en Russie, au Moyen-Orient, et on n’a pas la maîtrise des prix », a expliqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher sur LCI mercredi. « En produisant de l’énergie chez nous, on crée des emplois, on peut installer des sites industriels et on maîtrise notre facture », a-t-elle ajouté. « Produire de l’énergie chez nous », voilà en somme la clé de la nouvelle stratégie. Et pour ce faire, il est projeté, en matière de nucléaire, déjà le maintien en exploitation de tous les réacteurs existants et leur optimisation, avec en parallèle le lancement d’un nouveau programme, prévoit le document qui prône aussi de « massifier la production de toutes les énergies renouvelables ».

À commencer par l’éolien en mer qui atteindrait les 18 gigawatts de capacité (GW) en 2035. La production en énergie solaire photovoltaïque devra aussi atteindre plus de 75 GW d’ici là. Cela viendra en appoint à la production d’électricité qui seule ne suffira pas pour répondre à la demande globale, notamment pour les industries ou le chauffage. Mais pour arriver à satisfaire cette demande projetée en hausse, la France devra réduire sa consommation de 40 à 50% par rapport à 2021. La « sobriété va devenir un mantra des 30 années qui viennent », dit la ministre. Cela passera notamment par la rénovation de l’habitat en réduisant davantage les passoires énergétiques et la généralisation du véhicule électrique. Autant dire que le défi est déjà entamé !