Petite retraite : à qui profitent le minimum contributif et l’Aspa (ex-minimum vieillesse) ?

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et le minimum contributif (Mico) sont deux mécanismes distincts ayant pour objectif commun de garantir un revenu minimal aux personnes à la retraite. Cependant, leurs fonctionnalités et modalités d'attribution sont radicalement différentes.

Retraite : différences entre l'Aspa et le minimum contributif

Le premier point qui distingue ces deux mécanismes est leur nature. Le minimum contributif représente le montant minimal de la retraite à percevoir par les retraités ayant validé tous leurs trimestres ou bénéficié d'une retraite à taux plein. En revanche, l'octroi de l'Aspa n'est pas régi par ces conditions, car il s'agit d'une allocation offerte par le Fonds de solidarité vieillesse.

Un autre aspect qui les distingue concerne leur méthode d'attribution. Le minimum contributif est distribué par les caisses de retraite et, de ce fait, est attribué automatiquement dans l'objectif d'élever la pension à un seuil minimal, se basant sur les trimestres acquis par le retraité. Par contre, pour profiter de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), il est nécessaire de formuler une demande à sa caisse de retraite de base.

Si le retraité profite de plusieurs pensions, il devra adresser sa demande à celle qui offre le montant le plus haut. Cette allocation profite également aux non retraités, qui doivent cependant effectuer leur demande au niveau de la mairie la plus proche de leur lieu de domicile.

Concernant le montant de ces deux dispositifs, celui du minimum contributif varie selon le nombre de trimestres cotisés. Son but étant de revaloriser la pension de retraite de base à 747,57 euros par mois pour des retraités ayant validé au minimum 120 trimestres. En revanche, pour ceux ayant cotisé pendant moins de 120 trimestres, le montant sera de 684,14 euros. Toutefois, le minimum contributif ne peut porter la pension retraite à un montant supérieur à 1 309,75 euros par mois. Enfin, concernant l'Aspa, son montant en 2023 a été fixé à 967,08 euros pour un retraité célibataire et à 1 492,08 euros pour un couple.

À qui profitent ces deux dispositifs ?

Le minimum contributif, ou Mico, est destiné aux personnes parties à la retraite à 62 ans et qui perçoivent leur pension à taux plein, à savoir ceux qui ont validé l'ensemble de leurs trimestres. Aussi, le bénéficiaire devra avoir liquidé l'ensemble de ses retraites, qui ne devront pas dépasser un certain seuil.

Pour profiter de l'Aspa, il est également nécessaire d'avoir liquidé ses retraites, mais aussi d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Le montant des ressources ne doit pas excéder un certain plafond non plus. Toutefois, cette allocation peut être versée dès 62 ans aux personnes atteintes d'une incapacité permanente à 50%. À noter que l'Aspa est récupérable après décès si l'actif du retraité dépasse les 39 000 euros. Ce qui n'est pas valable pour le Mico.