Rentrée 2023/2024 : Météo France annonce des orages et le retour de la chaleur pour ces régions

Vague de canicule, pluies, vents violents... Le mois d’août en a fait voir de toutes les couleurs aux Français. Mais alors que la météo de ces derniers jours semble rassemble davantage aux normales de saison, qu’en sera-t-il ces prochains jours ? La rentrée se passera-t-elle sous le soleil ou sous un ciel capricieux aux airs automnaux ?

Selon les prévisionnistes, la chaleur devrait être au rendez-vous durant les prochains jours. Un courant d'air en provenance du sud jusqu'au sud-ouest soufflera sur l'Hexagone. Ainsi, des températures dépassant les 15 degrés sont prévues sur la partie nord, tandis qu'elles avoisineront les 20 degrés pour la partie sud. Cette tendance confirme le regain de chaleur qui s'installera dès la fin de cette semaine en France.

Dans le détail, dès le matin du lundi 4 septembre, les températures minimales promettent d'être très douces, variant de 16 à 19 degrés sur une grande partie du territoire. On peut même anticiper des pointes à 20 degrés en minimales dans le quart sud-ouest et les régions côtières proches de l'Atlantique. Au cours de l'après-midi, les conditions météorologiques s'annoncent nettement plus chaudes, avec des températures dépassant les 30° au sud de la Seine.

Météo France : le temps s’annonce idéal pour cette rentrée scolaire

Les régions centrales pourraient approcher les 32 à 33 degrés par endroits. Dans les régions plus au nord, les températures se situeront entre 25 et 28 degrés, atteignant ponctuellement 29 à 30 degrés à l'ombre. Il faut noter que le temps pourra s’avérer lourd au niveau de la moitié ouest en raison d’un apport d’humidité. Un ciel nuageux et des orages y sont aussi attendus.

La matinée devrait commencer par de belles éclaircies couvrant une vaste portion de la France. Il est possible que quelques nuages fassent leur apparition également, mais globalement, une sensation de beau temps dominera en début de journée. Seule la région du quart Sud-Ouest pourrait avoir un ciel plus couvert en raison d'une dépression située entre l'Espagne et le Golfe de Gascogne.

Au cours de la journée de rentrée, à mesure que les températures augmentent, des nuages commenceront progressivement à se former. Ces cumulus pourraient se développer localement en cumulonimbus, ce qui signale la possibilité d'orages isolés en fin de journée et durant la nuit de lundi à mardi. Actuellement, les prévisions de Météo France identifient une zone à risque entre la Bretagne et le littoral atlantique. Dans les autres régions, le temps restera estival du matin au soir.