Noël 2024 : la revente des cadeaux en forte hausse !

Selon une étude récente, de plus en plus de Français envisagent de revendre leurs cadeaux de Noël. Cette pratique, autrefois taboue, gagne en popularité et reflète une évolution des mentalités. Les motivations sont variées, allant de la recherche de praticité à des préoccupations écologiques. Derrière ces reventes, se cache un changement dans la manière de consommer. Un phénomène en constante progression, qui suscite à la fois intérêt et débat.