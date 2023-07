Plus de la moitié des Français se dit prête à voyager hors des sentiers battus

L’agence de voyage et comparateur de vols et séjours en ligne s’est intéressée aux préférences des Français en matière de voyages et a réalisé un sondage auquel plus de 1000 personnes ont participé. Il en est ressorti une tendance inédite, mais qui attire de plus en plus de Français : voyager hors des sentiers battus.

En effet, les Français sont de plus en plus enclins à sortir hors des sentiers battus pour voyager. C’est ce que révèle l’enquête menée par Opodo. Beaucoup de jeunes (55%) sont prêts à sortir de leur zone de confort et 35% des Français se sont déjà lancés des défis de se rendre dans des destinations insolites qui bousculent leurs habitudes, tandis que 30% prévoient de le faire bientôt.

Les résultats du sondage mettent en évidence l'intérêt que portent les jeunes pour les aventures inédites et imprévues. On trouve ainsi que 55% des sondés ont entre 18 et 24 ans qui envisagent de mener l’aventure. Du côté des 35-44 ans, ils ont 37% à avoir manifesté leur intérêt, suivi des 25-34 ans (36%) et des 65 ans et plus (26%). Par ailleurs, les résultats du sondage indiquent que 41% des hommes français ont déjà tenté l’aventure contre 30% des femmes seulement.

Quels sont les avantages de ces voyages improvisés ?

La seconde question à laquelle Opodo a souhaité apporter une réponse est de savoir ce qui pousse les voyageurs à partir à l’aventure et sortir de leur zone de confort. 23% des personnes interrogées ont ainsi défini le terme « sortir de sa zone de confort » comme étant des vacances improvisées, qui n’ont pas été organisées au préalable. 20% estiment que ce terme veut simplement dire voyager avec le strict nécessaire, tandis que 16% affirment que cela signifie apprendre les techniques de survie et trouver soi-même sa nourriture.

Les Français (20%) sont les premiers à associer le voyage audacieux à « voyager avec le strict nécessaire ». Les Espagnols, de leur côté, définissent le voyage audacieux comme un voyage improvisé, sans organisation (30%). Tandis que 21% des Anglais allèguent que c’est une façon d’apprendre des techniques de survie et de trouver de la nourriture soi-même. Les avantages cités par les Français du fait de voyager « hors de sa zone de confort » sont de se challenger pour 23% d’entre-eux, d’explorer une nouvelle façon de vivre pour 22% et d’en apprendre davantage sur soi-même pour 17%.