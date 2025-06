Météo : les régions les plus impactées par le froid cette semaine

La météo en France reste variée ce mercredi 22 novembre avant que le froid s’installe complètement dans le pays. En effet, les températures devront brusquement chuter. Cette baisse du mercure devrait concerner « la plupart des régions », selon Météo France, même si certaines seront plus touchées que d’autres.

Météo France : 26 départements en vigilance pluies, crues et avalanches

En attendant l’arrivée de ce froid qui sera amené par un vent polaire, 26 départements sont toujours en alerte. Un risque de crue est annoncé dans 17 départements. Quatre départements sont en vigilance vents forts, un autre pour fortes pluies et quatre autres pour avalanches.

Le froid devrait aussi s’installer de façon progressive. Météo France annonce que les températures vont brusquement chuter à compter de ce mercredi 22 novembre. « Le retour d’un anticyclone sur le proche Atlantique » est à l’origine de cette arrivée de froid. Il devra apporter « un temps globalement plus sec, et plus frais, avec des températures se rapprochant des normales de saison », précise Météo France.

L’arrivée de l’hiver reportée ?

Toutefois, cette chute de températures devra toucher toute la France à des degrés variables. « Un air plus frais va rentrer sur le pays. Cela va se traduire par des petites gelées localisées le matin sur le nord-est. Les températures vont retrouver les moyennes de saison. Elles seront peut-être un peu plus fraîches dans le nord-est », précise le service météorologique. Ainsi donc, l’arrivée de l’hiver et du grand froid semble reportée, étant donné que les prévisions de Météo France suggèrent la persistance de la saison automnale dans le pays.

Pour ce mercredi, le froid touchera essentiellement les Hauts-de-France, le Grand Est, l’Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces régions, les températures ne dépasseront pas les 10°C. Il devrait faire 6°C à Strasbourg, à Metz et à Bourg-Saint-Maurice, 7°C à Chaumont, 8°C à Chalon-sur-Saône, Auxerre, Reims et Lille et 9°C à Paris et Amiens.

La journée de demain sera marquée par des « gelées plus fréquentes », indique Météo France, dans « les plaines du nord-est, le Massif central et, localement, le sud-ouest ». « Ce sera une matinée assez fraîche sur la France », ajoute le service météorologique. Les températures vont donc chuter dans le sud-ouest ainsi qu’au nord-est, comme à Toulouse (9°C), Strasbourg (7°C), Metz (8°C) et Lyon (9°C). En soirée, le mercure devrait dépasser les 10°C dans la majorité du nord-ouest et du sud-est. À l’inverse, les températures pourraient descendre jusqu’à 4°C à Tarbes et 3°C à Bourg-Saint-Maurice et à Aurillac.

Le vendredi 24 novembre sera également froid dans les régions des Hauts-de-France et du Grand Est. Les températures seront comprises entre 5°C et 10°C à Lille, Amiens, Metz, Strasbourg et Belfort, tandis que la Corse devrait profiter de températures pouvant aller jusqu’à 19°C. En région parisienne, les maximales ne devraient pas dépasser les 11°C.

C’est le samedi 25 novembre que la baisse des températures devrait se généraliser, passant parfois au négatif avec -1°C à Bourg-Saint-Maurice, en raison d’« une descente d’air frais par le nord-est. Celle-ci fera passer les températures sous les moyennes de saison. En moyenne, on devrait être à 2 °C ou 3 °C en dessous sur toutes les régions », affirme Météo-France qui indique que cet épisode de froid devra perdurer « après le week-end, cela peut se prolonger jusqu’à la semaine prochaine ».