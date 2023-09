Alerte Météo : risque d’orages violents dans toute la France !

Partager sur : 9 Partages Facebook

Le mois de septembre en France est en train de battre des records météorologiques. Après avoir vécu l'une des semaines les plus chaudes jamais enregistrées pour ce mois, la France s'apprête à connaître un virage radical avec l'arrivée d'orages potentiellement violents en début de semaine prochaine.

La France sous l'effet d'un « blocage oméga »

Yann Amice, un autre météorologue, explique que la France est actuellement sous l'effet d'un « blocage oméga ». En clair, deux dépressions sont positionnées au large du Portugal et près de la Grèce, tandis qu'une puissante dorsale anticyclonique s'étend de l'Afrique à la mer du Nord. Ce phénomène météorologique maintient l'air chaud en France, alimentant ainsi cette période caniculaire. Les prévisions indiquent des températures oscillant entre 26 à 28 degrés sur la Bretagne et les bords de la Manche. Le reste du pays devrait connaître des températures allant de 30 à 37 degrés jusqu'à lundi. Mais un changement est en vue : les modèles météorologiques prévoient la fin de cette vague de chaleur intense.

Refroidissement et orages imminents sur tout le pays

Guillaume Séchet annonce que le temps frais est prévu pour arriver entre le lundi 11 et le mardi 12 septembre. Les orages attendus seront « isolés et violents » et pourraient toucher l'ensemble du pays, selon Météo-France. Cette dégradation du temps s'accompagnera d'une baisse notable des températures. Yann Amice prévient également que nous devrions garder un œil sur les cyclones tropicaux qui pourraient affecter la météo dans les semaines à venir, notamment en raison des eaux anormalement chaudes de l'Atlantique. Ces conditions pourraient avoir des conséquences climatiques sur l'ouest de l'Europe.

Pour rappel, pour la journée de ce vendredi 8 septembre, Météo-France a placé en vigilance orange « canicule » 14 départements. Chose qui n'est jamais arrivé un mois de septembre depuis la création du système de vigilance en 2004. Selon les prévisions de Météo-France, des températures allant de 35 à 36 degrés sont attendues dans le centre du pays, et Paris pourrait même dépasser les 33 degrés. Dans le détail, les départements concernés par l'alerte orange sont : le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise