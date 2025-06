Météo : voici les régions concernées par la neige à basse altitude attendue dès demain

Changement d’ambiance en vue à la veille du week-end avec des températures en baisse et de la neige attendue à partir de vendredi 24 novembre sur une bande allant de l’Alsace au sud du Jura, en passant par les Vosges. L’hiver est bien là !

Après plusieurs semaines de temps humide et doux, voilà qu’une atmosphère hivernale est en passe de s’installer sur la France. L’une des caractéristiques du changement de temps prévu dans les toutes prochaines 24 heures repose sur les températures qui devraient sensiblement baisser pour passer en dessous des normales de saison. Elles seront accompagnées d’un vent orienté vers le nord qui apportera de l’air nettement plus froid, annonce Tamétéo.com, précisant que le risque surviendra dès vendredi soir dans le quart nord-est. Notamment vers les Ardennes, le Morvan, le plateau de Langres ainsi que sur les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Alpes du Nord.

L’est de la France sera particulièrement affecté et pourrait connaître, à partir de demain vendredi, des précipitations de neiges en dessous de 500 mètres d’altitude, pour la première fois cette saison. « Ça va commencer vendredi soir à 500 – 600 mètres et ça va baisser dans la nuit à 300-400 mètres », a expliqué Pascal de Guélis, prévisionniste au sein de Météo-France à BFM.

Météo France prévoit un froid intense pour le week-end

Cela dit, dès aujourd’hui jeudi, de petites gelées sont attendues en plaine avec un froid qui risque de faire grincer des dents. Il faudra donc penser à bien se couvrir sous des températures qui pourraient descendre et flirter avec les zéro degré, et bien plus basses encore en montant en altitude. Selon Météo France, qui prévoit une baisse significative du mercure pour le dernier week-end de novembre, avec des précipitations plus au moins intenses, il ne faudra surtout pas se fier à cette légère douceur passagère attendue pour vendredi. Car dès la fin de journée, le froid devrait reprendre ses droits et introduire les changements annoncés avec des gelées qui devraient s’étendre sur les régions centrales, puis dimanche en direction du sud-ouest avec toutefois de faibles intensités.

Des chutes de neige en basse altitude sont attendues sur une bande de territoire allant de l’Alsace au sud du Jura en passant par les Vosges, avec des incertitudes sur les Alpes. Ces giboulées neigeuses pourront se produire localement jusqu’en plaine durant tout le week-end. La tenue au sol sera toutefois très limitée avec les précipitations qui devraient les accompagner.