Météo : l’hiver s’installe en France, jusqu’où vont chuter les températures ?

En France, il semble que l’automne a fait ses bagages. La baisse des températures s’est amorcée après des semaines de douceur. Le froid s’est donc installé avec l’arrivée d’un courant de nord à nord-ouest beaucoup plus frais. L’hiver pourra donc prendre ses quartiers quelques jours avant la fin de l’automne météorologique.

Ce dimanche 26 novembre, il fait froid avec un gel généralisé le matin sur les 3 quarts du pays. La neige va toucher certaines régions de l’est et des pluies vont arriver dans l’après-midi par la Manche. Dans l’ouest du pays, les vents vont se renforcer le soir. Côté températures, la moyenne minimale sera de 1°C et la moyenne maximale sera de 7,4°C. Les températures moyennes sur 30 villes en France seront de 4,2°C soit -3,5°C en dessous de la moyenne saisonnière.

Ce dimanche, le froid sera donc plus accentué que les deux jours précédents. Le mistral et de la tramontane en Méditerranée ont disparu et une dégradation pluvieuse touchera le nord-ouest du pays le soir. Des risques de verglas sont à prévoir dans les terres dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans le détail, près de la Manche, le ciel se couvre assez rapidement et quelques pluies éparses se mettent en place l’après-midi. Elles seront plus marquées en Bretagne. Ces régions connaîtront des températures allant de -2° à 5° pour les minimales et de 5° à 9°C pour les maximales. Des Pays de la Loire au Centre-Val de Loire en passant par le bassin parisien, le ciel sera voilé le matin avant de se couvrir l’après-midi. Il fera froid avec un gel généralisé le matin. Les températures seront comprises entre -3° et 0°C pour les minimales et entre 5° à 8°C pour les maximales.

La neige au rendez-vous dans le Grand Est

Dans les régions allant du Grand Est à Rhône-Alpes en passant par la Bourgogne et le Jura, les nuages sont abondants avec quelques flocons de neige dès 400 mètres ce matin, mais sans incidence. L’après-midi, le temps redeviendra sec sous un ciel chargé. Les températures vont varier entre -2° et à 1°C pour les minimales et entre 2° à 7°C pour les maximales.

Par ailleurs, le temps sera ensoleillé sur une grande moitié sud, après la dissipation des grisailles et des brumes le matin dans les vallées. L’après-midi, le ciel se voilera progressivement. En Provence et en basse vallée du Rhône, le mistral encore présent ce matin disparaîtra l’après-midi. La Corse connaîtra un ciel chargé avec des averses qui vont se multiplier dès le début de l’après-midi.