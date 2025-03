Météo : alerte chutes de neige et crues dans 16 départements

Ce samedi 25 novembre, en France, la météo est très variée. Le temps sera beau et chaud dans certaines régions, et pluvieux avec des chutes de neiges dans d’autres.

En effet, le ciel sera ensoleillé dans le nord et la région parisienne, ainsi que dans le centre ouest et en Occitanie. Il sera nuageux dans une grande partie de l’est et sur les côtes de l’Atlantique jusqu’aux Pyrénées et pluvieux dans l’Ain, dans le Doubs, ainsi que dans le Haut-Rhin.

Pour ce samedi, Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune. Des crues sont attendues dans 12 de ces derniers, notamment dans les Hauts-de-France, les Ardennes, ainsi que l’Aube. Quatre autres départements sont placés en alerte chutes de neige. Il s’agit notamment de la Savoie, de l’Ain et de l’Isère.

Le soleil de retour

Certaines régions de France, comme la Corse, l’extrême Sud-Est et le Golfe du Lion connaitront un temps doux et ensoleillé. Les Alpes et le Golfe de Gascogne, de leur côté, seront couverts avec une masse nuageuse qui va apparaître sur toute la zone.

Quant aux pluies, elles seront modérées dans l’extrême Sud-Ouest. Par ailleurs, dans le nord, les Alpes, le Golfe du Lion et le Val de Saône, un vent de nord-ouest va souffler à 44 km/h. Sur la Côte basque, un vent d’est va souffler à 21 km/h. Les températures seront de 3 °C à Amiens, 4 °C à Bayonne et à Mulhouse, 3 °C à Metz, 7 °C du côté de Nice, 1 °C à Bourges et la maximale est de 15 °C à Ajaccio.

Pluies et neiges sur certaines régions

Météo-France indique que des nuages vont apparaître sur la Côte basque et sur l’extrême Sud-Ouest. Il fera 7 °C à Lille, 6 °C à Strasbourg et 12 °C à Perpignan. Dans le nord-ouest et aux Alpes, une couche nuageuse va également apparaître et assombrir le ciel. Il fera 4 °C à Rouen, 6 °C à Pau et Nice et jusqu’à 11°C à Cannes. Le temps sera par ailleurs nuageux au cours de la nuit de samedi à dimanche.

Toujours pour ce samedi, des nuages vont apparaître au-dessus du nord, du nord-est et du Golfe de Gascogne le matin. Les Viges seront touchés par de fortes chutes de neige.