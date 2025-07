Météo : la moitié du pays touchée par les intempéries, 18 départements en alerte

Alors que l’hiver s’installe pleinement, plusieurs départements français font face à des alertes météo multiples. Neige, verglas et crues impactent la vie quotidienne, en particulier dans le nord-est et certaines régions montagneuses. Une vigilance accrue est recommandée aux habitants et aux voyageurs dans ces zones. Voici les régions concernées et les précautions à prendre.

Ce dimanche 29 décembre, Météo France a placé dix départements du nord-est de la France en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas. Parallèlement, d’autres régions sont confrontées à des risques d’avalanches et de crues, illustrant un cocktail météo typique de la saison. Ces alertes soulignent l’importance d’adopter des comportements prudents face aux conditions météorologiques.

Les départements concernés par les alertes de Météo France

Les dix départements concernés par cette vigilance jaune pour neige et verglas incluent : l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, la Seine-et-Marne et les Vosges. Les prévisions indiquent une couverture nuageuse dense accompagnée de faibles précipitations, notamment sous forme de bruines verglaçantes et quelques flocons en Lorraine. Les températures oscillent entre -4°C et 0°C dans la moitié est, créant des conditions favorables au gel.

En parallèle, six départements font face à un risque accru de crues. Dans le détail, il s’agit de la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne ainsi que le Lot-et-Garonne. Ces zones, traversées par des cours d’eau sensibles aux précipitations et à la fonte des neiges, sont sous surveillance étroite des autorités locales. La vigilance est donc de mise dans ces régions françaises.

Enfin, les Hautes-Alpes ainsi que la Savoie sont placés en vigilance jaune pour avalanches par Météo France. Ces phénomènes représentent un danger particulier pour les skieurs et randonneurs en montagne alors que les vacances d’hiver battent leur plein. Les autorités recommandent de se renseigner sur les conditions locales avant toute sortie et d’éviter les zones à risque.

Conseils de sécurité pour les habitants des régions concernées par ces alertes météo

Face à ces alertes, il est crucial d’adopter des mesures de précaution :

Limiter les déplacements non nécessaires, surtout sur des routes verglacées.

Se tenir informé des conditions locales via les bulletins météorologiques.

Éviter les activités en montagne ou à proximité des cours d’eau pour les zones concernées par les avalanches et crues.

La vigilance reste de mise pour garantir la sécurité de tous. Les prévisions des jours à venir détermineront l’évolution de ces phénomènes météorologiques hivernaux.