Météo France : des températures record attendues en ce début septembre dans ces régions

Alors que la semaine qui vient de s’écouler a été très fraîche, le début de septembre s’annonce très chaud dans l’Hexagone, selon Météo France. On s'attend à un temps chaud et sec, particulièrement sur la moitié sud.

Une pompe à chaleur devrait se former au large du Portugal, ce qui annonce une hausse significative des températures en France, alimentée par des courants d'air en provenance d'Afrique du Nord. Attendu dimanche, ce phénomène météorologique, appelé dépression en rotation antihoraire, génère une montée d'air très chaud. Il pourrait même provoquer un nouvel épisode de canicule dans l'Hexagone.

Cependant, cette dépression, qui descend de l'Atlantique Nord vers l'Espagne, devrait entraîner des orages moins violents que ceux annoncés dans les précédentes prévisions pour le sud-ouest ce samedi. En se dirigeant vers le Portugal, elle favorisera, en effet, une remontée de chaleur au lieu de précipitations.

Vague de chaleur au mois de septembre : un phénomène météo pas si rare

Cette masse d'air remarquablement chaud pour la saison pourrait propulser les températures entre 30 et 35°C de lundi à jeudi. Cette chaleur excessive pourrait aggraver la fonte des névés en haute montagne, augmentant ainsi les risques d'éboulements pour les alpinistes et les randonneurs. Les températures seront de 5 à 6°C au-dessus des moyennes saisonnières sur l'ensemble du territoire.

Dans le sud-ouest, elles dépasseront les températures de saison de 10°C. En Nouvelle-Aquitaine, certaines régions pourraient même approcher localement la barre des 40°C. Les journées les plus chaudes sont prévues lundi et mardi. Au nord de la Loire, la chaleur sera moins intense en raison d'un faible flux d'air venant de l'est, mais le temps restera ensoleillé.

Il faut noter que ce genre de vague de chaleur tardive n’est pas rare en septembre. Pour rappel, en 2020, 35 degrés avaient été enregistrés à Paris entre le 12 et le 19 septembre. L’automne dernier avait été aussi le deuxième plus chaud de France, avec des températures au-dessus de la barre des 40 à Pissos et 38,7 à Bordeaux. Au mois de septembre 2016, une vague de chaleur similaire avait fait exploser le thermomètre, avec notamment 38,7 degrés à Biarritz. Pour la semaine prochaine, il faut donc s’attendre à des températures similaires, selon Météo France.