Météo-France : le record de cumul de pluie battu. Quand est-ce que cela va s’arrêter ?

Depuis la mi-octobre, la pluie n'a pas arrêté de s'abattre sur la France. L'Hexagone a été frappé par plusieurs tempêtes, dont certaines étaient exceptionnelles, qui ont occasionné d'importants dégâts, notamment en raison d'inondations.

Météo-France indique qu'entre le 18 octobre et le 16 novembre 2023, la France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm de pluie. Il s'agit d'un record, étant donné que c’est la première fois que le pays enregistre un tel cumul sur 30 jours consécutifs, toutes saisons confondues. Ce début de l'automne bat ainsi le record qui date de l’hiver 1998, avec 187,1 mm de cumul moyen sur 30 jours.

Ces importantes précipitations ont surtout touché l’ouest du Pas-de-Calais, qui a enregistré plus de 500 mm de pluie sur 30 jours. Cependant, certaines régions françaises ont été épargnées. Plus encore, elles risquent la sécheresse, comme le Roussillon qui n'a pas connu d'épisode pluvieux pendant cette période.

Il faut dire que ce mois a révélé des décalages en pluviométrie entre les départements français. Selon, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), plus de 200 communes du Pas-de-Calais ont été reconnues en état de catastrophe naturelle en raison des crues et inondations ces derniers jours. Une trentaine de communes du Nord s’ajoutent à cette liste. La vallée du Rhône et la Nouvelle Aquitaine ont également été touchées par d'intenses averses. Dans le Roussillon et l’Aude, par contre, il n'a pas du tout plu. Ce territoire est toujours en état de sécheresse.

Jusqu'à quand va-t-il pleuvoir en France ?

Les pluies continuent sur plusieurs régions de France. Ce début de week-end sera perturbé. « Une nouvelle perturbation accompagnée d’air plus doux traversera la moitié nord », indique Météo-France. Les cumuls pourraient notamment être marqués dans le Pas-de-Calais, département en proie à de sévères inondations. Cependant, les niveaux de pression sur la France ayant quelque peu grimpé ces dernières heures, cette perturbation perdra en puissance en s’enfonçant vers le sud. Les pluies attendues dimanche seront donc résiduelles.

Pour les jours à venir, « le temps devrait être passagèrement pluvieux sur la majeure partie du pays » du 20 au 26 novembre, indique Météo-France. Pour les trois mois à venir, même si les prévisions ne peuvent être d'une grande précision, Météo-France avait indiqué que « le scénario plus humide que la normale est le plus probable sur les régions de l’ouest de la France, et plus généralement sur toute la façade ouest de l’Europe ». La pluie devrait donc y tomber plus régulièrement que d’ordinaire. « Sur le reste de la France et de l’Europe, aucun scénario n’est privilégié », précise Météo-France.