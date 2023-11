Méteo : la France se prépare à une nouvelle dépression dès ce week-end

349 Partages WhatsApp

Telegram

Facebook

LinkedIn

Twitter

Plus

Après les tempêtes Ciaran, Domingos et Elisa, la France connaît, depuis jeudi 16 novembre, une nouvelle tempête. Nommée Frederico, cette dépression est caractérisée par des rafales de vent dépassant les 100km/h. Alors que cette dégradation persiste, une autre perturbation est attendue dès ce samedi 18 novembre en France.

Après les diverses dépressions intervenues à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre, place maintenant à la tempête Frederico, qui a provoqué des rafales de vent allant de 80 à 110 km/h, notamment sur le littoral entre la Bretagne et la Charente-Maritime. Même s'il était prévu qu'elle se décale vers l'est dans la nuit de jeudi à vendredi, cette tempête devrait persister jusqu'à ce vendredi 17 novembre.

Elle devrait également engendrer des vents forts en Méditerranée, en particulier dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse. Météo France s' « attend(ait) des rafales entre 100 et 120 km/h sur le continent, notamment dans le secteur de Fayence, l’arrière-pays de Grasse, ou encore le golfe de Saint-Tropez. En Corse, les rafales peuvent atteindre 120 km/h dans la région bastiaise, 140 à 160 km/h en Balagne littorale et 160 à 180 km/h aux abords du cap Corse. Ces violentes rafales seront de mise jusqu’en matinée de vendredi ».

Meteo France alerte sur de nouveaux « cumuls de pluie non négligeables »

La France ne connaîtra décidément pas de répit, car une nouvelle perturbation est attendue dans la journée de samedi. Celle-ci devrait se déplacer au nord de la Loire et sera accompagnée de vents atteignant 50 à 70 km/h. Météo France alerte sur « des cumuls de pluie non négligeables en particulier sur les Hauts-de-France ». Les Hauts-de-France, comprenant des villes telles que Lille, Dunkerque, Amiens, et Douai, devraient être particulièrement touchés par cette nouvelle dégradation.

Les prévisions indiquent qu'en milieu d'après-midi, la dépression va se décaler vers la frontière franco-belge. Cependant, la vigilance est de mise, car la perturbation se dirigera progressivement vers le Grand Est, touchant des villes comme Charleville-Mézières et Sedan. Puis, en début de soirée, des pluies soutenues vont continuer à s'abattre sur la moitié nord et atteindre progressivement le sud-est du pays durant la nuit de samedi jusqu'à dimanche.

Ces prévisions laissent présager des nuits pluvieuses, notamment dans ces villes : Lorient, Nantes, Laval, Angers, Rennes, Paris, Reims, Orléans, Auxerre, Metz, Strasbourg, Bourg-en-Bresse, Lyon et jusqu’à Annecy. Pour la journée du 19 novembre, Météo France prévoit que « la perturbation perdra en activité ». Toutefois, elle « va se décaler vers le sud dans des champs de pressions élevées ».