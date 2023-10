Météo-France : pas de pluie pour un weekend anormalement chaud

14 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

L'été joue les prolongations en France. Depuis le début de l'autonyme, les températures ne cessent de battre des records saisonniers. Météo-France annonce que le weekend du 7 et 8 octobre sera doux dans tout l'Hexagone.

La France ne sera donc pas arrosée en cette fin de semaine. En effet, aucune goutte de pluie n'est prévue par Météo-France. La chaleur s'installe donc en ce mois d'octobre qui a battu plusieurs records de chaleur. D'ailleurs, les journées du 7 et 8 octobre s’annoncent anormalement douces, voire carrément estivales.

Météo-France prévoit des températures particulièrement élevées pour la saison. Elles ont annoncé la couleur dès vendredi 6 octobre en atteignant des maximales autour des 20 °C à 24 °C au centre et sur la moitié nord du pays (21 °C à Brest, Paris et Strasbourg, 22 °C à Nancy, 23 °C à Lyon et Dijon, 24 °C à Rennes, Limoges et Nantes…) et dépassant les 25 °C dans un gros quart Sud-Ouest et sur le pourtour méditerranéen (25 °C à Marseille et Perpignan, 26 °C à Ajaccio, 27 °C à Bordeaux et 28 °C à Toulouse).

Aucune goutte de pluie prévue et des températures anormalement élevées

Ce samedi 7 octobre, les températures maximales pourront atteindre jusqu’à 32 °C dans le sud du pays. Les valeurs les plus élevées sont attendues dans les Pyrénées et sur la côte méditerranéenne.« le mercure atteindra dans l’après-midi des niveaux très inhabituels pour un mois d’octobre, et parfois inédits aussi tard dans la saison », indique Météo-France qui annonce que « Le seuil des 30 °C sera atteint assez souvent en Occitanie et sud Aquitaine, et localement dans l’intérieur de la Provence ».

Le mercure devrait également monter à Pau, Mont-de-Marsan, Toulouse, Foix, Albi, à Draguignan ou encore en Camargue (30 °C attendus dans ces villes). À Mimizan, sur la côte landaise, Tarbes, Castres, Cahors, Nîmes ou Carcassonne, le thermomètre affichera 31 °C. Des températures anormalement élevées pour un mois d'octobre.

Il fera aussi chaud dans la moitié nord, où « le seuil des 25 °C sera souvent franchi » avec 24 °C attendus à Brest, 25 °C à Strasbourg, Belfort et Amiens, 26 °C à Paris et Auxerre et 27 °C à Rennes, Nantes et La Rochelle.

Pour le deuxième jour du weekend, le mercure continuera de grimper. Le dimanche 8 octobre connaître une nouvelle poussée de mercure sur l’Hexagone, avec des températures qui gagneront encore quelques dixièmes de degré à Toulouse, Auch, Foix, Alès, Avignon, Agen, Pau, Poitiers, Niort, Angoulême et Mont-de-Marsan (31 °C). Il en va de même à Nîmes, Draguignan, Cahors, Tulle, Limoges et Albi (32 °C). De nombreuses villes atteindront également les 30 °C sur le pourtour méditerranéen, mais aussi de la Lozère à l’Aveyron, de la Gironde à la Dordogne en passant par les Pyrénées-Atlantiques, l’Allier ou encore la Vendée.