Neige, verglas et avalanches : les 26 départements placés en alerte par Météo France

Ce mercredi 22 janvier marque une journée de vigilance renforcée en France, où l’hiver s’impose avec intensité. Météo France a placé 26 départements en alerte jaune, en raison des risques de neige, verglas et avalanches. Tandis que certaines régions font face à des températures glaciales et des routes glissantes, d’autres bénéficient d’un redoux progressif.

Les conditions météorologiques de ce 22 janvier dessinent une France coupée en deux. Dans l’Est et le Nord, la neige et le verglas dominent, rendant les déplacements délicats. Parmi les départements concernés, on trouve notamment l’Aisne, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges. À cela s’ajoutent les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Savoie et la Haute-Savoie, où le risque d’avalanches reste préoccupant.

Sur les sommets alpins, la neige tombe dès 1300 mètres le matin, avant de remonter à 2000 mètres dans l’après-midi. Ces conditions augmentent les dangers pour les skieurs et les habitants des zones montagneuses, appelés à la plus grande prudence.

Des températures en légère hausse

Malgré ces conditions hivernales marquées, un redoux progressif s’installe sur le territoire. Si le froid reste présent dans le Nord-Est avec des minimales autour de 0 à 4 degrés, les températures grimpent dans le Sud. À Biarritz, le thermomètre affiche jusqu’à 15 degrés, tandis que le pourtour méditerranéen oscille entre 11 et 13 degrés.

Ce contraste illustre bien la diversité des situations météorologiques que traverse la France. Dans l’après-midi, des éclaircies sont attendues sur les côtes bretonnes, bien que des pluies légères se maintiennent dans certaines régions. Les maximales atteignent 17 degrés dans le Sud, offrant une parenthèse plus clémente.

Circulation et sécurité : des précautions indispensables

Face à ces conditions, les autorités appellent à la vigilance, en particulier sur les routes glissantes du Nord et dans les zones montagneuses. Les automobilistes sont invités à limiter leurs déplacements et à s’assurer d’être équipés pour affronter la neige ou le verglas. Les skieurs doivent également redoubler de prudence, car le manteau neigeux reste instable, augmentant les risques d’accidents en haute altitude.

Les prévisions pour les jours à venir restent floues. Si le redoux devrait se maintenir jusqu’à vendredi, le week-end s’annonce instable. Samedi, le Nord pourrait être balayé par des pluies, tandis que le Sud profiterait du soleil. Mais la situation pourrait s’inverser dimanche, avec un retour des précipitations en soirée. Cette instabilité rend l’organisation des déplacements et des activités plus complexe.

Une météo hivernale à surveiller

Cette période illustre l’importance de rester attentif aux mises à jour de Météo France. Avec des conditions en constante évolution, les habitants des régions concernées par la vigilance jaune doivent continuer à se préparer et adapter leur quotidien. Que ce soit sur les routes, dans les stations de ski ou dans les plaines, la prudence reste le maître mot face à cette météo imprévisible.