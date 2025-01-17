Météo : crues, neige et verglas, 22 départements en alerte ce vendredi

Ce vendredi 17 janvier, plusieurs départements français sont placés sous vigilance jaune. Entre risques de crues dans le nord et l’ouest et alertes neige-verglas à l’est, les conditions météo imposent une prudence accrue.

Météo France a émis des bulletins de vigilance jaune concernant 15 départements pour des risques de crues. Parmi les zones concernées figurent l’Aisne, les Ardennes, la Marne, et d’autres régions du nord et de l’ouest du pays, comme la Vendée ou la Charente-Maritime. Les niveaux des cours d’eau observés montrent des débordements modérés, bien que certains atteignent un plateau ou commencent à baisser.

En parallèle, l’alerte neige-verglas touche principalement l’est de la France, incluant des départements tels que la Côte-d’Or, le Doubs, et le Jura. Les températures négatives généralisées dans ces régions accentuent les risques de glissades et d’accidents.

Une évolution des conditions météo à surveiller

Les pluies récentes et persistantes sont à l’origine des crues actuelles. Selon Météo France, les zones concernées pourraient voir les eaux se propager en aval dans les jours à venir. Les températures fraîches, souvent inférieures aux normales saisonnières, aggravent les conditions, surtout dans les régions déjà impactées par le verglas.

Pour le moment, les alertes pour neige et verglas restent en vigueur jusqu’à midi, mais elles pourraient être prolongées en fonction de l’évolution des températures. Les maximales prévues sont comprises entre 1 et 5 °C au nord, avec des valeurs légèrement plus élevées au sud.

Face à ces phénomènes, les autorités rappellent quelques précautions essentielles. Évitez les zones inondées ou à risque près des cours d’eau, et respectez les signalisations locales. Pour les automobilistes, il est conseillé de limiter les déplacements dans les zones affectées par le verglas, d’équiper les véhicules de pneus adaptés et de réduire la vitesse.

Les piétons, quant à eux, sont invités à rester vigilants sur les trottoirs glissants. Dans les habitations, il est recommandé de surveiller l’évolution des niveaux d’eau pour prévenir tout risque de dégâts.

Une vigilance collective nécessaire

Les épisodes de crues et de neige-verglas illustrent une fois de plus l’importance de se tenir informé des alertes météo et d’adopter des comportements prudents. Bien que les conditions devraient progressivement s’améliorer dans certaines régions, la situation reste à surveiller, notamment pour les départements en aval des crues.

Ce vendredi est marqué par une météo complexe. Une gestion collective et responsable des déplacements et des activités permettra de limiter les risques pour tous.