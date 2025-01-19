Allocation aux adultes handicapés : les maladies qui donnent droit à l’AAH à vie

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) peut, dans certains cas, être accordée à vie, offrant un soutien durable aux personnes en situation de handicap sévère. Les critères pour en bénéficier varient selon le taux d’incapacité et la stabilité du handicap.

L’AAH est destinée aux adultes en situation de handicap pour leur garantir un revenu minimum. Son attribution dépend de plusieurs critères, notamment le taux d’incapacité, évalué par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Lorsque le handicap est jugé permanent et irréversible, cette allocation peut être accordée à vie, ce qui évite les démarches répétées de renouvellement.

Les maladies qui donnent accès à l’AAH à vie

Pour prétendre à l’AAH à vie, il est nécessaire de remplir plusieurs critères stricts. Le taux d’incapacité doit être d’au moins 80 %. De plus, le handicap doit être évalué comme stable, c’est-à-dire non susceptible d’amélioration significative. Les bénéficiaires doivent également être âgés d’au moins 20 ans (ou 16 ans s’ils ne sont plus à la charge de leurs parents) et répondre aux conditions de résidence et de ressources.

Les personnes atteintes de maladies chroniques ou dégénératives comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou certains types de cancer avancés peuvent souvent remplir ces critères. Ces pathologies, lorsqu’elles entraînent une perte d’autonomie importante ou des limitations physiques et mentales sévères, sont généralement reconnues par la CDAPH pour une attribution à vie.

Rôle des Affections Longues Durées (ALD)

Certaines Affections Longues Durées (ALD), nécessitant des soins coûteux et prolongés, peuvent également donner droit à l’AAH à vie. Si une personne en ALD présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %, elle peut bénéficier de l’allocation sans limitation de durée. Cependant, en cas de handicap temporaire, l’AAH sera attribuée pour une période déterminée, renouvelable en fonction de l’évolution de la maladie.

Dans les cas où l’incapacité est évaluée entre 50 % et 79 %, l’AAH peut être attribuée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable sous certaines conditions. Cela concerne notamment les handicaps considérés comme évolutifs ou susceptibles de s’améliorer. Pour un taux d’incapacité supérieur à 80 % mais avec une perspective d’évolution favorable, l’AAH peut être accordée pour une période de 1 à 10 ans, avec réévaluation régulière.

Une aide essentielle pour les bénéficiaires

L’attribution de l’AAH à vie offre une sécurité financière et administrative aux personnes atteintes de handicaps sévères et permanents. Cette mesure permet de réduire les démarches administratives et d’assurer un soutien durable. Cependant, il reste essentiel pour les bénéficiaires de vérifier régulièrement leurs droits auprès de la CDAPH, notamment en cas de changement de situation personnelle ou de santé.

En conclusion, si l’AAH à vie concerne les handicaps stables et irréversibles, des dispositifs adaptés existent également pour les situations évolutives, garantissant une couverture adéquate pour tous les profils.