Allocation aux adultes handicapés : comment obtenir une AAH à vie ?

L’AAH est une aide indispensable pour garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées. Si son attribution est généralement limitée dans le temps, certains bénéficiaires peuvent en profiter à vie. Quels sont les critères et les démarches pour y prétendre ?

Pour être éligible à l’AAH à vie, le taux d’incapacité joue un rôle clé. Les bénéficiaires doivent présenter un taux d’incapacité reconnu d’au moins 80 %. De plus, cette incapacité doit être jugée permanente et non susceptible d’évolution favorable par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Ces critères garantissent que seuls les handicaps graves et stables sont concernés par cette mesure. En revanche, pour les personnes dont le taux d’incapacité se situe entre 50 % et 79 %, l’AAH est attribuée pour une durée limitée, généralement entre 1 et 5 ans, renouvelable en fonction de l’évolution de la situation.

Une décision prise par la CDAPH

La CDAPH est l’organisme chargé d’évaluer les demandes et de statuer sur l’attribution de l’AAH. Si le handicap est jugé irréversible et que les limitations d’activité sont stables, l’allocation peut être accordée sans limite de durée. Cette décision repose sur une évaluation précise, incluant des diagnostics médicaux et une analyse des besoins spécifiques du demandeur.

Dans les cas où le handicap est temporaire ou susceptible d’évoluer, l’AAH est attribuée pour des périodes plus courtes, allant de 1 à 10 ans. Outre le taux d’incapacité, d’autres critères sont indispensables pour obtenir l’AAH à vie : l’âge (le demandeur doit avoir au moins 20 ans, ou 16 ans s’il n’est plus à la charge de ses parents), la résidence (il doit résider en France métropolitaine ou dans certains départements d’outre-mer) ainsi que les ressources (les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond, calculé en fonction de la composition du foyer).

L’AAH, un soutien durable pour les plus vulnérables

L’attribution de l’AAH à vie offre une sécurité financière précieuse aux bénéficiaires et à leurs familles. Elle évite les démarches administratives répétées et assure un revenu stable pour les personnes dont l’état de santé ne peut pas s’améliorer. Cependant, les personnes bénéficiant de cette mesure doivent continuer à remplir les conditions de ressources pour maintenir leurs droits.

L’AAH à vie est une mesure indispensable pour les personnes en situation de handicap grave et irréversible. Si elle concerne un nombre limité de bénéficiaires, elle leur garantit une aide financière stable et adaptée à leurs besoins. Les critères stricts d’éligibilité assurent que cette aide est attribuée de manière équitable, tout en répondant aux enjeux de solidarité nationale.

