Pourquoi la croissance a du mal à repartir dans la zone euro

La croissance stagne toujours dans les pays de la zone euro. Le secteur le plus sinistré demeure celui de l'industrie, tandis que l'économie la plus moribonde reste à ce jour celle de l'Allemagne. L'économie européenne connait ainsi son quatrième trimestre de stagnation consécutif. Les trois derniers mois de 2022 et les trois premiers mois de 2023 ont même été marqués par un léger recul du PIB européen, plongeant ainsi la zone euro dans la récession.

« La croissance stagne depuis neuf mois »

Au deuxième trimestre de l'année 2023, l'économie européenne a continué à afficher un état de santé inquiétant. Le troisième trimestre de cette année devrait suivre la même tendance, ainsi que le prédisent des économistes d'UBS dans une note datant du 4 juillet. « De fait, la croissance stagne depuis neuf mois, et nous nous attendons à la même chose pendant les prochains trimestres », préviennent-ils.

Il est certain que la situation est moins inquiétante que ce qui avait été prédit à l'été 2022. Les prix du gaz, annoncés 15 fois plus chers, laissaient entrevoir le pire quant à l'évolution de la croissance européenne. Un hiver relativement doux et l'achat de gaz liquéfié à bas prix auprès des États-Unis et du Qatar ont évité les pénuries d'électricité.

Il n'en demeure pas moins que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine n'ont pas été sans conséquence pour une région importatrice d'énergie telle que l'Europe. Ces deux paramètres ont entraîné une forte pousse de l'inflation, qui a culminé à 10,6 % dans la zone euro en octobre 2022. La consommation des ménages et la production industrielle ont été fortement impactées.

L'inflation a depuis reculé dans la zone euro pour se stabiliser à 5,5 % au mois de juin, donnant un coup de pouce à la consommation des ménages. Parallèlement, la BCE a augmenté ses taux d'intérêt, renchérissant de facto le coût de l'emprunt. Cette décision devrait avoir pour effet le recul de la consommation et donc le ralentissement de la croissance européenne.

L'activité économique toujours en berne dans la zone euro

L'économie allemande, locomotive de la croissance européenne, est celle dont le bilan de santé est le plus inquiétant. Le PIB de la quatrième puissance mondiale est en recul de 0,9 % au deuxième trimestre de 2023. Les PIB respectifs de la France, de l'Italie et de l'Espagne étaient en hausse de 0,2 %, 0,5 % et 1,1 % sur la même période. « L’Allemagne, qui était l’économie la plus dépendante du gaz russe, a été celle qui a dû le plus faire des ajustements », précisent les économistes d’UBS.

La zone euro dans son ensemble continue d'être impactée par une faible consommation des ménages. Les ventes au détail n'ont quasiment pas progressé aux mois d'avril et de mai, en raison d'une inflation toujours omniprésente. « La consommation de biens durables ajustée pour l’inflation est de 12 % au-dessous de sa tendance prépandémie », souligne BCA Research.

L'industrie européenne continue, elle aussi, de susciter des inquiétudes et est désormais clairement marquée par la récession. L'activité industrielle européenne en est à son douzième mois de contraction consécutif. Les industries très consommatrices d'énergie, à l'instar de la métallurgie ou de la production d'engrais, sont les plus durement touchées par la contraction de cette activité.