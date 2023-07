L’Irak et le Qatar convoiteraient le Rafale français et de nouveaux contrats seraient en vue

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s’est envolé le 16 juillet pour le Qatar et l’Irak. Ces deux pays ont affiché un vif intérêt pour le Rafale et une prochaine commande massive du chasseur français ne serait pas à exclure du côté qatari, tandis que l’Irak a formulé d’autres demandes à la France, en attendant de mener à terme ses projets d’équipements pour ses forces aériennes.

La visite de Sébastien Lecornu à Doha et à Bagdad a duré cinq jours durant lesquels les discussions ont porté sur le conflit ukrainien, mais aussi sur la coopération des défenses des pays du Moyen-Orient avec la France et sur le célèbre chasseur français, le Rafale. Le Qatar envisage, en effet, de moderniser sa flotte et d’effectuer une commande prochaine, tandis que l’Irak s'intéresse de très près à l’avion de chasse.

Rafale : de nouveaux contrats avec le Qatar en vue

Dans le détail, lors des discussions à Doha avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, plusieurs sujets ont été évoqués, dont la possibilité d'un nouveau contrat concernant les avions Rafale. Celui-ci consisterait en l'acquisition potentielle de 24 appareils supplémentaires, en complément des 36 déjà commandés en 2015 et livrés par Dassault Aviation. Suite à cette commande, une autre option avait été révélée en 2017, portant sur l'achat de 36 appareils additionnels.

À ce jour, ni la France ni le Qatar n'ont confirmé officiellement la situation, mais il semblerait que Doha ait exprimé son désir de moderniser sa flotte d'avions de combat. Le Rafale est pour le Qatar un appareil structurant et le pays souhaite faire progresser ses appareils en suivant le calendrier de développement vers les standards F4, puis à terme, F5. Mais il faut croire que le Qatar n’est pas le seul pays qui convoite l’avion de combat français. Lors de sa visite dans la capitale irakienne, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a évoqué le sujet du chasseur avec ses interlocuteurs.

L'Irak donne priorité au terrestre

Toutefois, bien que l’Irak ait manifesté son intérêt pour le Rafale, le ministère des Armées a précisé que « Bagdad a beaucoup de projets d'équipements pour ses forces aériennes. Le sujet a été évoqué, mais pas comme un sujet immédiat ». D’un autre côté, Bagdad a demandé à la France de former cinq de ses bataillons terrestres. Paris devrait donc envoyer prochainement en Irak entre 80 et 100 soldats, qui auront pour mission d’assurer la formation de 2100 de leurs homologues irakiens qui constituent ces « bataillons du désert ».