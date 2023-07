Indépendance stratégique de l’Europe : la Chine hausse le ton

La Chine est un partenaire important pour l'Union européenne. Elle est même incontournable dans certains domaines. Cependant, ce géant de l'économie mondiale prend de plus en plus de place en Europe, ce qui dérange les hauts responsables de l'UE. Certains États de cette zone veulent même s'émanciper de la « dépendance à la Chine ».

Le contexte est donc au rééquilibrage des relations entre la deuxième plus grande économie au monde et l'Union européenne. D'un côté, cette Union veut se libérer de la Chine. De l'autre, ce dernier exige la levée des barrières pour les échanges économiques entre les deux parties.

La Chine a des atouts à faire valoir et elle le sait. Elle avait récemment annoncé que, à partir du 1ᵉʳ août, les exportations de gallium et de germanium nécessiteront une licence avant de pouvoir être autorisées. Des restrictions qui inquiètent la Commission européenne, car ces deux métaux rares sont indispensables aux semi-conducteurs et la Chine en est le principal producteur. Ces mesures ont été justifiées par cette dernière par sa nécessité de « préserver la sécurité et les intérêts nationaux ».

La Chine en position de force face à l'Union européenne

Les Chinois ne fléchissent pas trop et exigent encore des facilités de la part de l'UE. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, l'a rappelé lors de sa rencontre avec le chef de la politique étrangère européenne ce samedi 15 juillet.

L'Empire chinois hausse donc le ton et fixe ses conditions à l'Europe pour une « meilleure coopération ». En préambule, le gouvernement chinois a assuré qu'il n'y « a pas de conflit sur des intérêts fondamentaux entre la Chine et l'UE ». Cependant, il a sèchement répondu, notamment à Berlin, contre toute attitude pouvant « nuire à leur coopération et leur confiance mutuelle ». Berlin avait, faut-il le souligner, dévoilé, le 13 juillet, sa nouvelle stratégie d'émancipation face à la Chine, visant à « atténuer les risques sans couper les ponts ».

« L'UE devrait... clarifier sa position dans le partenariat stratégique entre les deux parties et encourager les relations Chine-UE à aller de l'avant », a déclaré M. Wang à Josep Borrell et « elle ne doit pas hésiter et encore moins encourager les paroles et les actes pour un retour en arrière ».a-t-il ajouté.

Il faut dire que les relations entre les deux parties sont tendues ces derniers temps, surtout après la crise des semi-conducteurs. Cependant, la Chine se retrouve en position de force face à l'Union européenne. Celle-ci veut donc trouver un équilibre entre la crainte d'une trop grande dépendance et le souci de maintenir des liens forts avec les Chinois.