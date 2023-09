Île-de-France : une aide de 100 euros pour les 15-17 ans à travers l’application LABAZ

Partager sur : 28 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

L’application LABAZ, lancée par la région Île-de-France et destinée aux jeunes âgés de 15 à 17 ans, offrira la possibilité d'accéder à un portefeuille virtuel de 100 euros, qui leur permettront de s'inscrire dans des clubs sportifs ou des activités culturelles.

Une aide annuelle pour les activités sportives ou culturelles

En effet, un pécule de 100 euros sera disponible dans les prochains jours sur l’application LABAZ. Ce montant profitera aux jeunes de 15 à 17 ans. Il leur permettra de s’inscrire dans des clubs de sport ou autres activités culturelles. Cette aide annuelle vise à alléger les coûts des inscriptions pour les parents, comme l’a expliqué le vice-président de la région Île-de-France en charge de la jeunesse, Othman Nasrou, sur l’antenne de BFMTv.

« Les jeunes vont avoir un portefeuille virtuel crédité de 100 euros, qu'ils peuvent ensuite directement utiliser dans un club de sport pour avoir une licence, par exemple », a-t-il souligné. Gérard Hébert, conseiller régional d’Île-de-France et adjoint au Maire d’Étampes, a, de son côté, précisé que « ce dispositif sort à la période idéale. Avec le Forum des Associations qui se tiendra les 9 et 10 septembre au gymnase René-Jouanny et en plus du Pass’ Rentrée mis en place par la Ville, les jeunes Étampois pourront ainsi utiliser ces 100 € pour s’inscrire à l’année dans le club ou l’association de leur choix, dans les domaines sportifs ou culturels ».

Il faut savoir que l’application LABAZ de l'Île-de-France offre aux jeunes franciliens de moins de 25 ans de nombreuses facilitations. Elle propose notamment des offres intéressantes et de bons plans avec un réseau de partenaires de la région qui devrait, selon Othman Nasro, s'élargir avec le temps. « L'idée est d'avoir une application destinée aux jeunes, avec laquelle ils peuvent dialoguer avec la région et retrouver tout ce que l'on fait pour eux », explique-t-il.

Parmi les offres proposées sur l’application, 4 000 places gratuites sont actuellement disponibles pour assister aux matchs de la Coupe du monde de Rugby, qui se déroule en France jusqu’au 28 octobre. Pour y avoir accès, les jeunes franciliens n’auront qu’à télécharger l’application pour s’inscrire au tirage au sort et tenter de gagner leur place. Mais ce n’est pas tout, progressivement, cette application inclura tous les programmes mis en œuvre par la Région, destinés aux jeunes d'Île-de-France. Cela englobe le soutien financier pour le permis de conduire, l'octroi de billets de cinéma, des invitations à des événements majeurs, des offres exclusives, ainsi que des réductions négociées par la Région auprès de ses partenaires.