France : les prix des carburants repartent (encore) à la hausse : vers une parité essence – gazole ?

Selon le bilan du ministère de la Transition écologique du 17 juillet 2023, les prix des carburants en France viennent de connaître une hausse. Une augmentation constatée entre le 10 et le 14 juillet qui vient réduire l'écart de prix entre le gazole et l'essence.

Prix des carburants : l’écart entre le gazole et l’essence se réduit

En effet, selon le point hebdomadaire du ministère de la Transition écologique, les carburants les plus utilisés en France, soit l'essence et le gazole, ont connu une augmentation récente. Pour rappel, les prix des carburants étaient de 1,69 euro le litre pour le gazole, et de 1,81 euro pour l'essence. En l'espace d'une semaine, le gazole a connu une hausse de 2,9 centimes, passant ainsi à 1,694 euros, tandis que le SP95-E10 a rebondi de 2,2 euros.

Bien que minime, cette augmentation est loin de rassurer les automobilistes. D'autant plus qu'une nouvelle hausse pourrait bien avoir lieu avant la fin de l'année en cours. On remarque, par ailleurs, que le prix du gazole, connu pour être relativement raisonnable, commence à se rapprocher dangereusement de celui de l'essence SP95-E10.

Des prix plafonnés à 1,99 euro

Malgré cette hausse peu significative, les prix du carburant demeurent assez bas. Néanmoins, il faut tout de même souligner que ces prix étaient en baisse au cours du mois de juin avant ce rebond. Cela étant due, en partie, aux opérations à prix coutant, proposées par certaines enseignes, à l'instar E. Leclerc.

Toutefois, les conducteurs français n'ont pas à s'inquiéter d'une hausse importante des prix du carburant, étant donné qu'ils sont plafonnés à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année. Une mesure établie par le gouvernement au niveau des stations services du groupe TotalEnergies.

Cependant, le gazole, qui est actuellement le carburant le moins cher, risque de voir son prix atteindre celui du SP95-E10. L'écart entre ces deux combustibles est en train de se réduire progressivement. Bien que ces coûts demeurent proches de ceux appliqués en début d'année, il faut tout de même souligner que le gazole vient d'atteindre son plus haut seuil depuis mai.

Vers la suppression des aides au carburant ?

Une mauvaise nouvelle peut souvent en cacher une autre. Parallèlement à cette légère hausse des prix du carburant, Gabriel Attal vient d'annoncer la fin prochaine de certaines aides. Le ministre français de l’Action et des Comptes publics avait confié au micro de RTL la fin progressive du bouclier tarifaire.

La prime carburant pourrait, aussi, être suspendue. Des mesures visant à réduire la dette publique, estimée à 3 000 milliards d'euros. « Pour faire des économies, il faut surtout sortir des dispositifs spécifiques qu’on a mis en place par l’État pendant la crise de l’inflation », a-t-il expliqué.