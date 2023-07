La hausse importante des cambriolages durant les vacances d’été

Les mois de juillet et d'août sont souvent propices aux cambriolages en France. En effet, plus d'un quart des délits de ce type ont lieu à cette période de l'année.

Le département de Paris est le plus impacté par ce phénomène, devant les régions du Sud-Ouest et du Sud-Est. Les personnes les plus touchées sont les plus âgées, avec les plus de 66 ans qui sont les principales victimes de cambriolages en France.

Les cambriolages, une grande crainte des Français

La plupart des victimes de cambriolages ne disposent d'aucun système de sécurité à leur domicile. Ce sont en tout plus de deux tiers des Français qui disent craindre d'être cambriolés cet été alors qu'ils seront en vacances. Ce nombre est encore plus élevé chez celles et ceux qui projettent de partir à l'étranger.

Les vacanciers comptent généralement sur la vigilance de leurs proches et de leurs voisins pour se prémunir contre ce phénomène. L'installation d'alarmes et de systèmes de vidéosurveillance est également en développement chez les particuliers. Néanmoins, plus d'un quart des Français estiment ne pas être suffisamment protégés contre les risques de cambriolages. De même, 25 % de la population prévoient de renforcer leur contrat d'assurance habitation.

En sécurité publique, + de 64 000 foyers bénéficient de l'opération tranquillité vacances pour lutter contre les cambriolages en cas d'absence prolongée. Déclarez vous auprès de votre commissariat, ou en ligne et bénéficiez des passages réguliers des policiers! pic.twitter.com/GvpDX9NsDs — Porte-parole de la police nationale (@PorteParolePN) July 19, 2023

Les domiciles français sous-équipés en systèmes de sécurité

Les départs en vacances laissent souvent les habitations vulnérables face aux risques de cambriolages. Selon une étude, 21 % des Français ont déjà été cambriolés. Ils sont même 5 % à l'avoir été à plusieurs reprises.

Certaines régions françaises sont surreprésentées en termes de cambriolages. Il s'agit de la région parisienne, avec 28 % de ce type de délits recensés, du Sud-Ouest et du Sud-Est. Les personnes âgées sont les plus fréquemment victimes de cambriolages. Ils sont en effet 31 % à avoir déjà subi ce type de délits.

Malgré les risques élevés de cambriolages, les habitations des Français demeurent mal équipés en systèmes de sécurité. C'est ainsi que 73 % des sinistrés ne disposaient d'aucun de ces systèmes au moment où leur domicile a été cambriolé.

Ceci peut sembler paradoxal lorsque l'on sait que 65 % des Français déclarent avoir peur d'être cambriolés durant la période des vacances estivales. Ils sont par ailleurs 76 % à être parfaitement conscients de la recrudescence de ce type de délits en été.

Le sondage de Leocare en partenariat avec Poll&Roll révèle que la méthode privilégiée pour protéger son domicile en cas d'absence est de le faire surveiller par des proches. C'est en effet le cas de 28 % des sondés. L'installation d'une alarme et de systèmes de vidéosurveillance suivent avec 25 % et 23 % de sondés concernés. 22 % d'entre eux envisagent par ailleurs de faire modifier leur contrat d'assurance afin de protéger leur habitation durant les vacances.