Été 2023 : les vacances, un luxe que près de la moitié des Français ne peuvent plus se permettre

L'inflation a beau avoir ralenti ces deux derniers mois, elle continue de peser lourdement sur le pouvoir d'achat des Français. C'est ainsi près d'un Français sur deux qui ne pourra pas se permettre de partir en vacances cet été. D'après une enquête menée par Younited, leader européen du crédit instantané, uniquement 52,8% des Français envisagent des vacances cet été.

En contraste, 37,9% prévoient de rester chez eux par manque de ressources financières. En outre, 27,7% des sondés indiquent que d'autres priorités budgétaires les contraignent à renoncer à leurs congés estivaux.

Ces Français qui devront s'endetter pour financer leurs vacances

Pour les 47,2% de Français déterminés à partir en vacances, leur budget dédié a dû être réduit par rapport aux années antérieures. Un tiers des personnes interrogées envisage d'allouer une somme située entre 1 000 et 2 000 euros. Seulement 13,1% d'entre eux prévoient un budget vacances entre 2 000 et 3 000 euros.

Afin de bénéficier d'un repos bien mérité sans se ruiner, 1 Français sur 3 choisit de passer ses vacances dans l'Hexagone plutôt qu'à l'étranger. 1 personne interrogée sur 5 prévoit même de choisir son lieu de villégiature dans la région où elle réside, et ce, dans le but d'effectuer des économies de carburant. Le sondage réalisé par Younited révèle, par ailleurs, que 16 % des Français prévoient de souscrire un crédit pour financer leur départ en vacances.

D'autre part, les Français feront l'impasse cette année sur la location de logements luxueux, en raison de la hausse importante enregistrée par les locations saisonnières. Ils continueront à privilégier les séjours en camping et chambres d'hôtes, mais feront d'autant plus appel à la solidarité. Ils sont ainsi 32,5 % à déclarer qu'ils passeront leurs vacances chez des amis ou des membres de leur famille.

L'État au secours des plus démunis

L'État français met en place chaque année plusieurs dispositifs d'aide pour permettre aux plus démunis de partir en famille ou d'envoyer leurs enfants en vacances. Ainsi, l’Aide aux vacances familiales (AVF) permet aux allocataires des Caisses d'allocations familiales (CAF) de bénéficier d'un soutien non négligeable. Le bénéficiaire aura un large choix de 3 600 villages-vacances et campings labellisés Vacaf à travers la France.

Les personnes dans le besoin peuvent également choisir d'envoyer leur enfant en vacances, près de la mer ou à la découverte d'une nouvelle région. Dans ce cas, l'Aide aux vacances enfants (AVE) permet de prendre en charge une partie des coûts de ses vacances. Concernant les 18-25 ans, ils peuvent, eux aussi, bénéficier d'un coup de pouce de 250 euros pour gonfler leur budget vacances, et ce, grâce au programme « Départ 18:25 ».