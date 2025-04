Grippe hivernale : un pic épidémique attendu d’ici quelques jours, selon le ministre de la Santé

L’épidémie de grippe hivernale connaît cette année une intensité inédite, avec des hospitalisations exceptionnellement nombreuses. Selon Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, un pic épidémique est attendu à l’échelle nationale d’ici une dizaine de jours. L’évolution reste hétérogène selon les régions, mais l’impact sur le système de santé est déjà manifeste.

Face à l’ampleur de l’épidémie, 87 hôpitaux ont activé leur plan blanc, une mesure exceptionnelle permettant de déprogrammer des opérations non urgentes et de mobiliser du personnel en congé. Cette situation met en évidence les défis rencontrés par le système de santé pour répondre à la demande croissante, notamment dans les services de réanimation.

Le ministre souligne que la majorité des patients en réanimation sont des personnes non vaccinées, rappelant ainsi l’importance de la vaccination pour prévenir les formes graves de la grippe.

Les causes d’une épidémie aggravée

Yannick Neuder attribue la virulence de cette épidémie à plusieurs facteurs. D’une part, le relâchement des gestes barrières après la pandémie de Covid-19 a contribué à la propagation rapide du virus. « Pendant le Covid, nous n’avions presque pas de grippe ou de gastro-entérite, car les mesures d’hygiène étaient strictement appliquées », a-t-il expliqué sur BFMTV.

D’autre part, un taux de vaccination insuffisant chez les populations à risque aggrave la situation. Actuellement, 80 % des patients en réanimation ne sont pas vaccinés contre la grippe, ce qui illustre un manque de protection, notamment chez les personnes âgées, les immunodéprimés et les femmes enceintes.

La vaccination, un outil clé pour limiter les formes graves

Les autorités sanitaires rappellent que la vaccination reste le moyen le plus efficace de prévenir les formes graves de la grippe. Elle est particulièrement recommandée aux personnes les plus vulnérables, comme les plus de 65 ans, les nourrissons atteints de comorbidités et les résidents en établissements médico-sociaux.

Le ministre évoque également la possibilité de renforcer les campagnes de vaccination en impliquant davantage les soignants. « La question de l’obligation vaccinale devra être posée pour mieux protéger les patients et les personnels de santé », a-t-il ajouté lors de son entretien avec BFMTV.

Un appel à la vigilance collective

Alors que l’épidémie devrait atteindre son pic dans les prochains jours, Yannick Neuder appelle à un retour des gestes barrières et à une mobilisation accrue pour vacciner les personnes à risque. Cette double approche pourrait non seulement limiter la pression sur les hôpitaux, mais aussi protéger les populations les plus fragiles.

Dans un contexte sanitaire tendu, cette épidémie rappelle l’importance de la prévention et de la réactivité face aux virus saisonniers.