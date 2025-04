Aides sociales : la stratégie combinée de France Travail et de la CAF pour réduire le taux de non-recours

France Travail et la CAF unissent leurs forces pour lutter contre le non-recours aux aides sociales. Une convention signée dans le Lot met en lumière des actions concrètes en faveur des plus précaires. Cette démarche vise à accompagner les bénéficiaires dans leurs droits souvent méconnus.

Dans le Lot, France Travail et la CAF ont conclu une convention pour agir en faveur des publics les plus fragilisés. Selon Gérald Capel, directeur de France Travail Lot, l’objectif principal est de lutter contre le non-recours aux aides sociales, qui touche environ 70 % des éligibles. Beaucoup ignorent leur éligibilité ou ne savent pas comment entamer les démarches nécessaires. Ce partenariat entend y remédier par des actions locales et adaptées.

Les grands axes du projet de France Travail et la CAF

Cette initiative repose sur six axes principaux définis par la convention :

Une meilleure coordination entre les deux organismes pour simplifier les démarches administratives.

La lutte active contre le non-recours en multipliant les canaux d’information.

La facilitation du retour à l’emploi en éliminant les obstacles liés à l’accueil.

La promotion des métiers de la petite enfance et de l’animation.

Une réponse aux besoins de recrutement de la CAF.

Une communication commune pour sensibiliser les bénéficiaires et le grand public.

Ces mesures visent à créer un cadre plus accessible et solidaire, en particulier pour les familles et travailleurs précaires.

Des actions concrètes pour sensibiliser les bénéficiaires

Parmi les actions prévues, des ateliers d’information seront organisés dans le Lot pour expliquer les démarches d’accès aux droits. Ces séances visent à réduire les méconnaissances et les barrières administratives qui découragent souvent les bénéficiaires. Selon Cécile Caré, directrice de la CAF du Lot, ces ateliers permettront également de créer un dialogue direct entre les institutions et les citoyens.

Ce partenariat local illustre un enjeu national : la France fait face à un problème croissant de non-recours aux aides sociales. Malgré l’existence de dispositifs tels que l’allocation logement ou la prime d’activité, des millions de Français passent à côté de ces aides faute d’information ou de démarches trop complexes. En apportant des réponses concrètes, cette initiative du Lot pourrait inspirer des mesures similaires dans d’autres départements.

France Travail et la CAF montrent ici que des solutions collaboratives et ciblées peuvent faire une réelle différence. Avec une meilleure communication et un accompagnement adapté, cette démarche pourrait réduire significativement le nombre de personnes en situation de précarité oubliant leurs droits.