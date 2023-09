La France sur le point de revenir au franc ? La vérité sur la vidéo qui révèle l’information

Partager sur : 31 Partages Facebook

Une vidéo devenue virale sur Facebook et visionnée plus de 1,5 million de fois annonce le retour en grande pompe du franc en France. Dans ce contexte d’inflation et face à la multitude de décisions politiques visant à redresser l’économie du pays, le gouvernement aurait-il décidé d’en finir avec la monnaie européenne ? Rien n’est moins sûr.

« La fin de l’euro. Le retour au franc » est le titre donné à cette vidéo aussi fausse que les informations qu’elle relate. On peut aisément le constater, en faisant attention à certains détails. D’abord, les images paraissent un peu vieillottes et montrent Nathalie Renoux présentant le 19H45 sur M6, alors qu’elle présente désormais le 12H45 sur la même chaîne.

Ensuite, en effectuant une recherche d'image inversée, il est possible de découvrir une référence à ce qui semble être un faux journal télévisé. Le 1ᵉʳ février 2012, « Puremédias » avait publié un article intitulé « Zapping : premières images du "faux journal" de "Capital" ». En réalité, il s'agissait d'un docu-fiction créé par le magazine d'information de M6 pour illustrer un scénario de la fin de l'euro. Et à cette occasion, une fausse édition du 19H45 avait également été produite.

Jérôme Bureau, qui était directeur de l’information de la chaîne au magazine TV Grandes Chaînes, a déclaré à l’époque : « Pour ne pas être rébarbatifs, nous étions obligés de renouveler la forme du reportage. Il était impensable de traiter ce sujet de façon classique. "Capital" est certes un magazine d’économie qui doit informer, mais c’est aussi une émission de prime time. Nous devons être dynamiques, directs et offrir des séquences visuelles concrètes ».

26% des Français favorables au retour du franc

Cependant, pour bien comprendre ce faux documentaire, il faut replacer le contexte : en 2012, en pleine période électorale présidentielle en France, l'Europe est préoccupée par la crise économique en Grèce, à plus de 2 000 kilomètres. Parmi les candidats français, Marine Le Pen est la seule à prôner la sortie de l'euro et à envisager un retour au franc, en espérant une équivalence entre le franc et l'euro. Le faux documentaire décide de prendre le contrepied de cette proposition en montrant les effets dévastateurs de cette mesure dans le magazine économique de M6 qui montre alors une inflation en hausse et une augmentation des prix.

Onze ans plus tard, l’idée d’un retour au franc n’a toujours pas disparu de l’esprit de certains eurosceptiques. Cependant, l'idée de mettre fin à la monnaie unique gagne de moins en moins de soutien, même au sein du programme politique de Marine Le Pen, où elle a été retirée entre 2017 et 2022. On peut également observer cette tendance parmi les Français. Selon une étude IFOP-Fiducial pour le JDD, publiée en janvier dernier, un peu plus d'un quart de Français (26 %) exprime le souhait de voir la France revenir au franc en abandonnant l'euro. Ce chiffre est en baisse par rapport à la période précédente, car en 2010, ils étaient plus de 38 % à soutenir cette idée.