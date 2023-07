France : cette région qui vous offre des vacances pour la découvrir

La Nièvre, un département méconnu situé dans le centre de la France, lutte contre son déclin démographique en proposant un programme original pour attirer de nouveaux habitants. Avec ses paysages verdoyants, son calme et ses maisons bon marché, la Nièvre a lancé en 2020 le programme « Essayez la Nièvre », qui offre une semaine de vacances gratuites aux familles intéressées par un projet d'établissement à la campagne. Malgré ses atouts, la région souffre d'un vieillissement de la population et tente tant bien que mal de redynamiser ses territoires.

Des vacances pour attirer de nouveau habitants vers la Nièvre

Le département de la Nièvre est situé dans le sud-ouest de la Bourgone. Ce sont les magnifiques et gigantesques massifs granitiques qui le bordent de l'est. De l'ouest, il est bordé par la Loire. Bien que ce département possède des paysages naturels variés, la Nièvre peine à attirer de nouveaux habitants. Les autorités ont donc l'ambition de promouvoir ce département et lui redonner sa juste valeur. C'est dans cette perspective qu'ils ont eu l'idée originale de proposer une semaine de vacances gratuites aux familles intéressées par un projet de vie à la campagne.

Un programme alléchant pour les futurs candidats

Baptisé « Essayez la Nièvre », le programme a suscité l'intérêt de nombreuses familles en quête de calme et de verdure. Plus de 360 personnes ont déjà profité de cette offre depuis son lancement. Parmi elles, Isabelle et Luc, originaires de Tourcoing, dans le nord de la France, ont été conquis par la beauté des paysages de la Nièvre et l'accueil chaleureux de ses habitants. « Sans ça, on ne serait jamais venu », reconnaît-elle. « La ville, j’en ai les … », ajoute Isabelle en se prenant les amygdales. « On ne connaissait pas la Nièvre, mais on s’est dit : si ça ne marche pas, ç’aura été une semaine de vacances », conclut-elle.

Un soutien pour s’établir à la campagne

Pour mener à bien ce programme, les autorités ne se sont pas arrêtées à des vacances gratuites. Les candidats qui participent à « Essayez la Nièvre » sont également accompagnés et conseillés pour trouver un métier, un logement, une école, ou encore monter un dossier de reprise de commerce. C'est un soutien qui n'est pas des moindres pour rendre leur installation plus agréable et plus facile. « On les accompagne dans leur business plan puis le plan de financement », explique Laurent Mary, de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). « La candidature la plus sérieuse, c’est eux qui me l’ont apportée », déclare Dominique Rocq.

Une région en quête de renouveau

Bien que seule une quinzaine de familles ayant participé au programme se soient effectivement installées dans la Nièvre, « Essayez la Nièvre » « amorce une dynamique positive ». En effet, 80% des visiteurs sont agréablement « surpris par la région » et deviennent des ambassadeurs de celle-ci. Audrey et Alan, venus de Maubeuge, dans le nord, en sont un parfait exemple. « L’immobilier ici, c’est tellement moins cher ! On a une maison principale, une autre pour les grands enfants et un gîte… », énumère Audrey. « Plus une piscine ! », lance Esteban, 17 ans. « C’est que du positif », affirme Audrey.