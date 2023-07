Immobilier : les prix en zone littorale en forte hausse

L'immobilier connaît habituellement une hausse en été dans les régions prisées des vacanciers. C'est notamment le cas des zones littorales, dont les prix ont tendance à connaitre des augmentations marquées.

En effet, cette année, le prix de l'immobilier en bord de mer a augmenté de 3,4 %. C'est le littoral de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui présente les hausses les plus élevées.

L'immobilier en forte hausse en région PACA

Nos confrères de France Inter ont publié, dimanche 23 juillet, un baromètre réalisé par Meilleurs Agents. Il révèle que les prix de l'immobilier sur le littoral ont connu une hausse de 3,4 % entre juillet 2022 et juillet 2023. Cette augmentation atteint les 12,8 % sur deux ans dans les 500 stations balnéaires françaises. À titre de comparaison, les prix de l'immobilier n'ont augmenté que de 6,6 % dans le reste de la France au cours de la même période.

Le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est celui qui présente les prix de l'immobilier les plus élevés. En effet, le prix du mètre carré y est, en moyenne, de 6,071 euros, soit une hausse de 5,2 % en un an et de près de 14 % en deux ans. Toujours selon Meilleurs Agents, les augmentations sont de 5,6 % à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), la station balnéaire la plus chère de France. Elles sont de 6,3 % à Ramatuelle (Var) et de 7,8 % à Saint-Tropez (Var).

La hausse du taux d'intérêt et l'inflation ne semblent guère avoir d'effets sur l'activité immobilière en région PACA. Barbara Castillo Rico est responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. Elle explique que les achats de biens immobiliers dans la région sont le fait d'une « clientèle beaucoup plus aisée, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément demander à la banque de leur prêter de l'argent ».

Bretagne, Normandie, Corse... Ces villes du littoral où les prix de l'immobilier flambent. En exclusivité pour L’Express le site d’estimations immobilières @meilleursagents dévoile le prix du mètre carré dans près de 500 communes côtières. 🧵 Thread 1/7 ⤵️https://t.co/QFmKoPBAHL — L'Express (@LEXPRESS) July 12, 2023

Tendance inverse sur la côte atlantique

La côte atlantique connaît, quant à elle, une tendance à l'accalmie de la hausse des prix. Celle-ci n'est, en effet, que de 1,8 % alors qu'elle fut marquée par une augmentation importante, de l'ordre de 12 %, entre 2021 et 2023. Barbara Castillo Rico parle d'un « effet post-Covid très concentré sur l'Atlantique et la Bretagne » pour expliquer ces fortes hausses passées.

Le Lège-Cap-Ferret (Gironde), la station balnéaire la plus chère de la côte atlantique, a même vu ses prix de l'immobilier baisser de 1,8 %. Des baisses de 2,7 % à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et de 2,2 % à Lacanau (Gironde) sont également enregistrées au cours de la dernière année. La côte atlantique reste néanmoins « la deuxième région littorale la plus chère de France avec des prix qui s'affichent à 5,373 euros le mètre carré en moyenne », selon Meilleurs Agents.

La hausse des prix de l'immobilier reste par ailleurs modérée en Bretagne avec 2,6 % sur la dernière année, contre 14,6 % de 2021 à 2023. La station la plus chère de Bretagne, la Trinité-sur-Mer (Morbihan), connaît ainsi une hausse de seulement 1 %. En 2023, le littoral de France le moins cher est le Languedoc-Roussillon, où le prix du mètre carré atteint les 3,74 euros en moyenne.