Alerte canicule en France : 7 département placés en vigilance orange !

Dans son dernier bulletin publié lundi 17 juillet, Météo France annonce une vague de canicule qui touchera sept départements du sud de la France. Une alerte orange a été décrétée dans ces régions, où les températures devraient atteindre les 40 degrés. Les habitants sont appelés à la vigilance.

En effet, Météo France a publié une carte de vigilance en vigueur depuis lundi 17 juillet à 16h. Les sept départements concernés par l’alerte canicule sont les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et les Pyrénées-Orientales. C’est donc le quart sud-est de la France, notamment l'intérieur de la Provence et la Corse, qui connaîtra une chaleur étouffante, tandis que le reste du pays sera relativement épargné.

Dans son bulletin spécial, Météo France parle d’un « épisode caniculaire non exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière ». François Gourand, prévisionniste chez Météo-France, explique que cette vague de chaleur n’est pas exceptionnelle, mais inquiète quand même, car les températures resteront très élevées durant plusieurs jours de suite. Et ce, nuit et jour.

France : jusqu'à quand va durer la canicule ?

Ainsi, le dôme de chaleur qui s’est installé sur l’ouest du bassin méditerranéen devrait se décaler mercredi vers l’est. Il restera par conséquent quelques départements seulement du sud-est en proie aux chaleurs caniculaires. Des vents marins du Sud vont apporter de l’humidité sur les côtes et dans les terres, ce qui rend la chaleur beaucoup plus difficile à supporter », en limitant l’efficacité de la transpiration, ce qui « empêche la température de baisser la nuit », indique le même prévisionniste de l'organisme météorologique.

L’année passée, la France avait atteint ce stade lors de sa deuxième vague de chaleur nationale. Mais cette année 2023, le pays est marqué par des températures anormalement élevées, largement au-dessus des normales de saison. Il en est de même pour le reste du monde, qui subit actuellement de grosses vagues de chaleur.

Le changement climatique se fait de plus en plus ressentir. Depuis les années 2000, la France a connu 5 fois plus de canicules qu’elle en a connu avant 1989. Les scientifiques prévoient des vagues de chaleur deux fois plus nombreuses d’ici 30 ans. Il faut rappeler, d’ailleurs, que ce mois de juin 2023 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en France depuis 1990, derrière le mois de juin 2003.