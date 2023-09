Plus d’un Français sur trois ne mange plus à sa faim ( Baromètre de la pauvreté )

Partager sur : 60 Partages Facebook

L'IPSOS et le Secours populaire publient leur baromètre de la pauvreté et de la précarité en France. Il s'agit de la 17ᵉ étude consécutive, rendue publique le 6 septembre, sur la situation socio-économique des Français. Les résultats sont pour le moins alarmants. Par rapport à l'année 2022, qui avait déjà été marquée par une baisse du pouvoir d'achat, la situation actuelle apparaît encore plus précaire sur tous les fronts.

« Les privations atteignent un niveau record en France »

Les chiffres révélés par le Secours public font froid au dos. Lors de cette étude menée par le Secours social, environ un Français sur cinq (18%, +3% par rapport à 2022) vit à découvert. Cette situation est plus grave chez les employés, où le pourcentage monte à 25%, et chez les ouvriers, il a atteint 31%. En outre, 60% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a diminué au cours des trois dernières années, tandis que plus de la moitié (53%) ne parvient pas à économiser de l'argent.

En ce qui concerne les dépenses alimentaires, le sondage révèle que 32% des Français déclarent ne pas toujours pouvoir se permettre une alimentation saine pour trois repas par jour. Ce chiffre monte à 57% (+10) pour les ménages ayant un revenu net mensuel inférieur à 1 200€. De plus, 35% ne peuvent même pas se permettre de manger trois fois par jour, et 36% se privent régulièrement pour que leurs enfants puissent manger à leur faim. Entre décembre 2021 et avril 2023, la consommation alimentaire des Français a chuté de près de 13%.

De l'autre côté, les frais médicaux, 45% des Français (+6) éprouvent des difficultés à les rembourser, un pourcentage qui atteint 63% (+10) chez les ménages ayant un revenu net mensuel inférieur à 1200€. De plus, 45% (+4) des Français estiment que les factures d'électricité et de chauffage sont trop élevées, malgré le fait que les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité n'ont pas encore augmenté de 10% (enquête réalisée en juin) et que l'hiver n'est pas encore arrivé.

Il faut dire que l'inflation a usé le portefeuille des Français ces derniers mois. Les prix ont augmenté d'une façon sensible dans plusieurs secteurs, alors que les aides gouvernementales ont été réduites ou carrément supprimées. Les Français sont donc impactés par la suppression du chèque énergie ainsi que celui du carburant dans une conjoncture où les prix augmentent.