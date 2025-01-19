Fioul domestique : voici les prix en vigueur en cette fin de semaine

Ce dimanche, les prix du fioul domestique se maintiennent à des niveaux stables sur l’ensemble du territoire. Cette situation reflète un équilibre observé depuis plusieurs jours, malgré des variations régionales dans les tarifs affichés.

Ce dimanche 19 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,205 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,224 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés pour cette journée de dimanche sont exactement les mêmes que ceux constatés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,202 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est très proche de celui enregistré au court de la journée de samedi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 205 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres, soit un tarif en légère hausse par rapport à ceux constatés tout au long de cette semaine.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce dimanche ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce dimanche, avec 1 166 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus haut de France, avec 1 234 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne est de 68 euros par achat de 1 000 litres.

La stabilité des prix du fioul domestique en France s’explique principalement par le calme observé sur les marchés pétroliers ces derniers jours. Les fluctuations qui caractérisent habituellement ces marchés se sont atténuées, favorisant une baisse des tensions sur les coûts des produits pétroliers. Cette accalmie se reflète dans les cours des principales références mondiales, permettant une stabilisation des prix pour les consommateurs français.

Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale pour les échanges pétroliers, a chuté à 80,79 dollars le baril, traduisant une détente notable sur les marchés internationaux. Parallèlement, le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur des États-Unis, s’établit à 77,39 dollars le baril, marquant une baisse similaire. Cette conjoncture favorable contribue à limiter les hausses potentielles du fioul domestique, offrant ainsi un répit aux ménages dépendant de cette énergie pour le chauffage.