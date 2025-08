Envolée des prix du fioul domestique : où trouver les tarifs les plus bas ce vendredi 17 janvier ?

Alors que les tarifs du fioul domestique continuent de grimper, une légère baisse pourrait se profiler grâce au recul des prix mondiaux du pétrole. Une situation à surveiller pour les consommateurs français.

Ce vendredi 17 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,199 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,218 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés par cette plateforme sont en progression de deux euros par achat de 1 000 litres par rapport aux niveaux de la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,197 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en hausse de près de quatre euros par commande de 1 000 litres par rapport aux prix des derniers jours. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 197 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres, soit un tarif en hausse de deux euros par rapport à celui affiché durant la journée de jeudi.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce vendredi ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce vendredi, avec 1 166 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus haut de France, avec 1 234 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne est de 68 euros par achat de 1 000 litres.

Les prix du fioul domestique en France, en constante hausse ces dernières semaines, pourraient connaître un répit dans les prochains jours. Cette tendance s’explique par le recul des cours mondiaux du pétrole, un facteur déterminant pour les tarifs énergétiques. Selon les données de Prixdubaril, le prix du Brent de la mer du Nord, utilisé comme référence mondiale, a chuté à 81,75 dollars le baril. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), l’indicateur clé des États-Unis, s’établit à 78,42 dollars le baril.

La baisse des cours pétroliers s’explique par une combinaison de facteurs, notamment une demande affaiblie sur certains marchés et une augmentation des stocks de brut dans les principaux pays consommateurs. Si cette tendance se confirme, les distributeurs français de fioul domestique pourraient ajuster leurs tarifs à la baisse dans les jours à venir. Toutefois, la volatilité des marchés pétroliers reste un facteur à surveiller, car de nouvelles fluctuations pourraient inverser cette dynamique à court terme.