Fioul domestique : les prix ce vendredi 3 janvier

En ce début d’année, les Français constatent une augmentation notable des prix du fioul domestique. Ces hausses, observées sur l’ensemble du territoire, suscitent des inquiétudes dans un contexte où le chauffage représente une part importante des dépenses hivernales.

Ce vendredi 3 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,130 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,149 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix enregistrés ce vendredi sont en nette progression de cinq euros par commande de 1 000 litres par rapport aux tarifs constatés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,126 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en hausse de près de 10 euros par 1 000 litres par rapport aux derniers jours. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 134 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée également, le prix du jour est en hausse de dix euros par rapport à la veille.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce vendredi ?

Selon la plateforme Fioulreduc.fr, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce jeudi, avec 1 101 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 150 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 49 euros pour une commande de 1000 litres.

En France, la hausse des prix du fioul domestique est directement liée à une augmentation marquée de la demande nationale, particulièrement en cette période hivernale où le besoin de chauffage s’intensifie. De nombreux foyers français, notamment en milieu rural, dépendent encore du fioul comme source d’énergie principale pour se chauffer. Cette demande accrue coïncide avec une hausse des cours du pétrole brut, entraînant un effet domino sur les prix du fioul, un dérivé raffiné de cette matière première.

Selon les données fournies par Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, considéré comme la référence mondiale, s’est stabilisé à 75,95 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indice américain, est à 73,15 dollars. Ces niveaux traduisent des tensions sur le marché pétrolier international, notamment dues aux limitations de production imposées par l’OPEP+ et à une reprise économique mondiale. Ces facteurs, combinés à des coûts logistiques et de raffinage en hausse, expliquent pourquoi les consommateurs français font face à une augmentation des tarifs du fioul domestique.