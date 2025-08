Prix du fioul domestique : retour au calme ce mercredi 22 janvier

Les prix du fioul domestique enregistrent une semaine de stabilité, offrant un répit aux ménages après des variations marquées en fin d’année. Cette accalmie reflète une conjoncture équilibrée sur les marchés pétroliers internationaux.

Ce mercredi 22 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,206 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,225 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en vigueur pour cette journée de mercredi sont exactement les mêmes que ceux constatés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,202 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est pratiquement au même niveau que ceux enregistrés durant les derniers jours . Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 205 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres, soit un tarif qui est au même niveau que celui constaté durant la journée de mardi.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce mercredi ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce mercredi, avec 1 166 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus haut de France, avec 1 236 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne est de 70 euros par achat de 1 000 litres.

Les prix du fioul domestique stagnent cette semaine, marquant une pause après plusieurs fluctuations ces derniers mois. Cette stabilité s’explique principalement par le maintien des prix du pétrole brut sur les marchés internationaux. Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, utilisé comme référence mondiale pour les échanges pétroliers, a enregistré une légère baisse, atteignant 79,02 dollars le baril. Ce recul modéré reflète une situation où l’offre et la demande semblent s’équilibrer, limitant les variations de prix.

De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur pour les États-Unis, s’établit à 75,49 dollars le baril, renforçant la tendance baissière observée cette semaine. Cette conjoncture maintient les tarifs du fioul domestique à un niveau stable, offrant un répit aux consommateurs. Toutefois, les analystes restent prudents face à des facteurs susceptibles de perturber cet équilibre, comme les tensions géopolitiques ou les décisions de production des grandes puissances pétrolières.