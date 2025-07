Fioul domestique : voici les prix ce mercredi 8 janvier

Les tarifs du fioul domestique font l’objet d’une surveillance accrue cette semaine, alors que les variations de prix diffèrent d’une région à l’autre. Cette situation incite les ménages à comparer les offres locales pour réaliser des économies, dans un contexte économique marqué par les fluctuations des cours du pétrole.

Ce mardi 7 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,147 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,166 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix constatés ce mercredi sont en hausse de près d’un euro par un achat de 1 000 litres par rapport aux prix enregistrés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,140 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne, en revanche, le tarif du jour est exactement le même que celui constaté durant la journée de mardi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 151 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée aussi, le prix du jour est en au même niveau que ceux constatés depuis le début de semaine.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce mercredi ?

Selon la plateforme Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est toujours en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce mercredi, avec 1 115 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus haut de France, avec 1 174 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 59 euros pour une commande de 1000 litres.

La récente stabilité observée dans les prix du fioul domestique pourrait ne pas durer longtemps. En effet, les marchés pétroliers montrent des signes de reprise, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix du fioul à court terme. Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, considéré comme la référence mondiale du pétrole brut, s’est stabilisé autour de 77,44 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), indice phare des États-Unis, s’établit à 74,72 dollars le baril. Ces niveaux restent supérieurs aux attentes initiales, notamment en raison de la reprise progressive de la demande mondiale et des incertitudes géopolitiques.

Cette augmentation des cours du pétrole brut exerce une pression directe sur les prix des produits raffinés, dont le fioul domestique. La demande énergétique reprend en force, notamment en Asie, tandis que l’offre reste contrainte par les décisions de l’OPEP+ de limiter la production. Par ailleurs, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations liées au climat hivernal en Europe pourraient renforcer cette tendance haussière. Ainsi, les ménages français pourraient devoir faire face à une hausse du fioul dans les semaines à venir, malgré la stabilité temporaire observée ces derniers jours.