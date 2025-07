Fioul domestique : les prix flambent de nouveau ce mardi 7 janvier

Alors que les températures hivernales s’installent en France, le fioul domestique voit ses tarifs grimper. Une nouvelle augmentation vient s’ajouter à celles observées ces derniers jours, pénalisant de nombreux foyers encore dépendants de ce mode de chauffage.

Ce lundi 6 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,146 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,165 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix constatés ce mardi sont en hausse d’environ trois euros par commande de 1 000 litres par rapport à ceux enregistrés au cours des journées de dimanche et lundi.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,140 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en hausse de cinq euros par 1 000 litres par rapport à lundi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 151 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée aussi, le prix du jour est en progression d’environ deux euros par rapport à celui enregistré la veille.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce mardi ?

Selon la plateforme Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est toujours en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce mardi, avec 1 114 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus haut de France, avec 1 173 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 59 euros pour une commande de 1000 litres.

Le prix du fioul domestique enregistre une nouvelle hausse, conséquence directe d’une augmentation simultanée de la demande et des cours du pétrole brut sur les marchés internationaux. Avec l’arrivée des vagues de froid, la demande en chauffage domestique connaît une forte progression, notamment en Europe, où de nombreux ménages continuent de se chauffer au fioul. Cette montée en flèche de la consommation a mécaniquement tiré les prix vers le haut, renforçant la pression sur les ménages déjà confrontés à des factures énergétiques élevées.

Sur le marché pétrolier, les principaux indices mondiaux affichent des cours en hausse, renforçant cette tendance. Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale des prix du pétrole, s’est stabilisé à 76,15 dollars le baril. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), principal indice américain, s’établit à 73,34 dollars le baril. Cette reprise des prix du brut, observée depuis quelques jours, s’explique notamment par des craintes de tensions sur l’offre, alimentées par des conditions climatiques difficiles et des incertitudes géopolitiques.