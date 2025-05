Fioul domestique : bonne nouvelle, les prix baissent enfin ce jeudi 23 janvier

Après avoir enchaîné les hausses, les prix du fioul domestique en France baissent enfin. Un léger recul qui pourrait être suivi par d’autres à cause de la baisse des prix de l’or noir.

Ce jeudi 23 janvier, le fioul ordinaire est affiché au prix de 1,205 euro le litre sur le site spécialisé Prixfioul.fr. En ce qui concerne le fioul supérieur, il est affiché à 1,224 euro le litre par le même site. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix enregistrés ce jeudi sont en baisse d’un euro par commande de 1 000 litres par rapport à ceux affichés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,199 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne, le recul est encore plus important. Il se chiffre à trois euros pour un achat de 1 000 litres par rapport aux derniers jours. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 204 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres, ce qui représente un tarif en recul d’un euro par rapport à la journée de mercredi.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce jeudi ?

D’après la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est toujours la Franche-Comté qui propose le tarif le plus bas de France pour cette journée de jeudi, celui-ci est de 1 160 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est toujours en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 236 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne est de 76 euros par achat de 1 000 litres.

Après avoir enchaîné les hausses tout au long des derniers jours, les prix du fioul domestique en France reculent enfin. Bien que cette baisse soit encore assez légère, elle pourrait néanmoins être suivie par d’autres reculs dans les prochains jours. Pour cause, après avoir flambé, les prix du pétrole sont, aussi, en net recul depuis quelques jours. Comme à l’accoutumée, les fluctuations des marchés pétroliers impactent de façon directe les prix du fioul domestique en France.

Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord continue de baisser en cette journée de jeudi, atteignant 78,81 dollars le baril. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur pour les États-Unis, est également en baisse. En effet, celui-ci s’établit à 75,22 dollars le baril. Dans les prochains jours, les prix du fioul domestique pourraient donc reculer davantage, ce qui devrait ravir les consommateurs puisqu’on est en pleine saison hivernale.