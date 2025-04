Fin de l’abattement fiscal de 10 % : qui seront les retraités les plus touchés ?

Mis en place en 1978, l’abattement fiscal de 10 % sur les revenus des retraités pourrait disparaître dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Cette suppression, qui vise à réduire le déficit public, suscite des débats sur son équité et ses impacts.

Instauré il y a plus de quarante ans, cet abattement fiscal vise à compenser les frais professionnels, bien que les retraités ne soient plus actifs. Plafonné à 4 321 euros par an, il coûte à l’État 4,6 milliards d’euros annuels, dont un tiers profite aux 10 % des retraités les plus aisés. Cette mesure est aujourd’hui jugée obsolète par plusieurs responsables, notamment le Conseil des prélèvements obligatoires et le président du Conseil d’orientation des retraites (COR), Gilbert Cette.

Des voix en faveur de la suppression

Selon les déclarations de Gilbert Cette lors d’un entretien avec les Echos, mettre fin à cet avantage fiscal permettrait une économie annuelle de 4 milliards d’euros, tout en étant juste. Car les retraités aux revenus modestes, généralement non imposables, ne seraient pas impactés. Le président du Medef, Patrick Martin, a également qualifié cet abattement de « contre-nature » auprès de BFMTV, estimant qu’il n’a plus lieu d’exister pour des frais professionnels inexistants.

Enfin, Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, a rappelé sur France Info que cet abattement profite surtout aux retraités les plus aisés et propose de le supprimer pour renforcer l’équité.

Un impact limité sur les retraités modestes, mais qui permettrait de réduire le déficit public

D’après une étude de Pierre Madec, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), relayée par Cnews, la fin de cet abattement toucherait principalement les 20 % des retraités les plus riches. Ils verraient leur impôt augmenter de 700 à 800 euros par an. En revanche, les retraités aux revenus modestes, souvent non imposables, ne seraient pas concernés par cette réforme.

La suppression de cet abattement fiscal s’inscrit dans la volonté du gouvernement de contenir le déficit public à 5 % du PIB en 2025. Ce projet s’ajoute à d’autres propositions visant à équilibrer le régime des retraites et réduire les dépenses publiques. Cependant, il soulève des interrogations sur la manière dont les efforts sont répartis entre les différentes catégories de la population.

La suppression de l’abattement fiscal pour les retraités marquerait un tournant dans la gestion des finances publiques. Reste à savoir si cette réforme, encore à l’étude, sera adoptée par le Parlement dans les mois à venir.