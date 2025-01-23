Énergie : voici le montant d’une facture d’électricité pour une maison de 100 m²

À partir de février 2025, les prix de l’électricité au tarif réglementé vont enfin baisser, une première depuis plusieurs années. Une mesure qui concernera 24 millions de foyers et apportera un soulagement bienvenu face à la hausse du coût de la vie.

C’est une première depuis 2017 : les tarifs réglementés de l’électricité, également appelés tarif bleu EDF, vont diminuer à partir du 1er février 2025. Le prix du kWh passera de 0,2516 euro à 0,2016 euro, soit une baisse de près de 20 %. Cette mesure concerne environ 24 millions de foyers français, représentant 80 % des clients d’EDF.

Cette réduction arrive dans un contexte où les Français subissent depuis des années une hausse continue des coûts énergétiques. Pour mémoire, en 2024, le prix du kWh avait grimpé de manière significative, entraînant des factures particulièrement lourdes pour les ménages chauffés à l’électricité.

Des économies substantielles pour les gros consommateurs

Pour une famille de quatre personnes vivant dans une maison de 100 m² entièrement chauffée à l’électricité, cette baisse des tarifs représente une économie notable. En 2024, la facture annuelle d’un tel foyer oscillait entre 3 760 et 5 140 euros, soit environ 310 à 430 euros par mois, selon la consommation (entre 13 000 et 18 000 kWh par an).

Avec les nouveaux tarifs en vigueur à partir de février 2025, cette même famille verra sa facture annuelle diminuer à une fourchette comprise entre 2 700 et 3 700 euros, soit 225 à 310 euros par mois. Cela représente une économie mensuelle allant de 88 à 120 euros.

Cependant, ces chiffres dépendent de nombreux paramètres, notamment la puissance souscrite (souvent 6 kVA pour un foyer classique), le type de contrat (base ou heures pleines/heures creuses), ainsi que l’efficacité énergétique du logement.

Une augmentation de l’abonnement qui impacte les factures d’électricité

Si le prix du kWh diminue, l’abonnement annuel, lui, subira une légère augmentation en 2025. Cette hausse vise à compenser partiellement la baisse du tarif de l’électricité. Pour les foyers à faible consommation, qui profitent moins de la diminution du prix du kWh, l’impact global de cette réforme sera plus limité.

Par exemple, un foyer dont la consommation annuelle est inférieure à 5 000 kWh verra des économies relativement modestes, car le poids de l’abonnement dans la facture totale sera plus important.

La baisse des tarifs EDF en 2025 marque un tournant après des années de hausses continues. Si cette mesure constitue une avancée pour le pouvoir d’achat, son impact reste inégal selon les profils de consommation. Face à ces évolutions, il est crucial pour les foyers de bien comprendre leur contrat et d’adopter des pratiques plus économes pour optimiser leurs économies.