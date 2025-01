Électricité : ces offres qui feront bondir votre facture en février

En février, les prix de l’électricité évolueront différemment selon les contrats. Tandis que certains consommateurs bénéficieront d’une réduction grâce à la baisse des tarifs réglementés, d’autres subiront une hausse due à des ajustements fiscaux et structurels.

Dès le mois prochain, les consommateurs bénéficiant du tarif réglementé de vente (TRV) de l’électricité pourront profiter d’une baisse moyenne de 14 % sur leur facture. Cette diminution est liée à l’intégration des récents reculs des prix sur les marchés de gros. Cependant, les ménages ayant souscrit à des offres à prix fixe ou indexées sur les prix de gros pourraient observer une augmentation de leur facture, en raison d’autres facteurs économiques.

La hausse de l’accise sur l’électricité

Une des principales causes de cette augmentation est la remontée de l’accise sur l’électricité, anciennement connue sous le nom de TICFE. Cette taxe, réduite à un euro par mégawattheure pendant la crise énergétique, revient à son niveau pré-pandémie en février, soit 33,70 euros par MWh, avec une prise en compte de l’inflation. Concrètement, pour un foyer consommant 8 500 kWh par an, cette hausse représentera un supplément de 107,95 euros annuels sur la facture d’électricité.

Le Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), utilisé pour financer l’entretien du réseau et rémunérer les gestionnaires comme Enedis, augmentera également de 7,7 %. Le TURPE représente entre 20 % et 30 % d’une facture d’électricité, ce qui signifie que son impact peut varier selon les contrats. Par exemple, un consommateur avec une facture annuelle moyenne de 1 800 euros pourrait voir un surcoût compris entre 27 et 40 euros par an.

Comparer les offres pour mieux gérer la hausse des prix de l’électricité

Malgré ces augmentations, les offres fixes ou indexées sur le marché de gros restent compétitives, car elles ont souvent intégré des baisses de prix avant celles du TRV. Les experts recommandent aux consommateurs de comparer régulièrement les différentes offres disponibles, notamment via des outils comme ceux proposés par le médiateur de l’énergie. Cela permet d’ajuster ses choix en fonction de son profil de consommation et de l’évolution des prix.

Ces ajustements tarifaires interviennent dans un contexte où les politiques publiques, comme la fin progressive du bouclier tarifaire, jouent un rôle clé. Si les baisses du TRV apportent un soulagement à certains, les augmentations des taxes et des frais réseau pèsent sur les consommateurs. L’équilibre entre ces variables souligne la complexité du marché de l’électricité et la nécessité d’un suivi attentif pour limiter l’impact sur les budgets des ménages.

