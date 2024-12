Épargne : tout ce qu’il faut savoir sur l’arnaque du livret européen avec un rendement de plus de 7 %

Un produit appelé « livret d’épargne européen », vantant des rendements supérieurs à 7 %, circule en ligne et suscite de nombreuses interrogations. Bien qu’il semble attrayant, ce livret est en réalité une arnaque, profitant de la confusion autour d’un projet politique réel concernant l’épargne européenne.

Le produit d’épargne est frauduleux.

Ce livret d’épargne européen est présenté comme un placement sûr, prétendument garanti par l’Union européenne, offrant un rendement de 7,85 % et permettant d’investir jusqu’à 50 000 euros avec une disponibilité immédiate des fonds. Ces conditions, particulièrement généreuses, contrastent fortement avec les rendements actuels des produits d’épargne réglementée, tels que le Livret A (3 %) ou le LEP (4 %), et ceux des livrets bancaires, souvent limités à 2,75 % brut en moyenne annuelle.

Selon le site de fact-checking juridique Les Surligneurs, cette proposition a été vue par plus d’un million de personnes en France et en Belgique. Elle cible principalement les 40-65 ans via des publications sur Facebook. Ces annonces redirigent vers un site frauduleux, livreteurope.fr, dépourvu de mentions légales et reprenant des contenus d’autres sites légitimes pour tromper les utilisateurs.

La réalité derrière l’arnaque

La confusion est amplifiée par l’existence d’un projet légitime au sein de l’Union européenne. En 2024, le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a proposé la création d’un véritable produit d’épargne européen pour mobiliser les capitaux privés en faveur de la croissance économique. Ce projet a été soutenu en mai 2024 par le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, avec une mise en place prévue pour 2025.

Cependant, ce produit reste en phase de développement. Actuellement, un produit d’épargne européen existe déjà : le PEPP (Pan-European Personal Pension Product). Destiné à l’épargne-retraite, il est commercialisé dans seulement quatre pays de l’Union européenne, sans la France, et rencontre un succès limité en raison de la complexité des fiscalités nationales.

Prudence et vigilance nécessaires

Face à cette situation, il faut doubler de vigilance face étant donné que ces escroqueries sont souvent bien orchestrées pour exploiter des opportunités médiatiques et politiques. Le cas de ce livret d’épargne européen illustre l’importance de vérifier les informations et les offres avant d’investir.

Les consommateurs doivent privilégier les placements réglementés et s’informer auprès de sources fiables. Toute offre promettant des rendements bien supérieurs aux standards du marché doit être scrutée avec précaution. Cette vigilance est essentielle pour éviter les fraudes et protéger son épargne.

