Enseignants : Pap Ndiaye vient d’officialiser la prime d’attractivité de 700 à 1500 euros

Pap Ndiaye, le ministre français de l'Éducation, a fait une annonce majeure. Malgré les rumeurs de remaniement qui pèsent sur son avenir à la tête du ministère, il a décidé d'officialiser une prime d'attractivité destinée aux enseignants, allant de 700 à 1 500 euros.

Ce 20 juillet 2023, alors que le pays attend de connaître la composition du prochain gouvernement, Pap Ndiaye choisit de dévoiler une mesure phare de son mandat. Un choix déterminant pour l'éducation nationale, qui lutte contre des difficultés de recrutement chroniques. Cette année, plus de 3100 postes sur 23 000 ouverts n'ont pas trouvé preneur lors des concours des enseignants.

Une prime pour récompenser « l'engagement quotidien des enseignants »

C'est fait et c'était mon engagement : les textes revalorisant les professeurs et transformant l'École sont publiés [...] L'Éducation nationale reconnaît financièrement l'engagement quotidien de ses enseignants », a précisé Pap Ndiaye sur son compte Twitter.

Selon le Journal Officiel, cette prime est destinée aux « personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale ». Par cette mesure, le ministre entend valoriser davantage les professions de l'éducation et attirer plus de candidats vers ces métiers essentiels.