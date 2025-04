Emploi : Toyota lance une campagne de recrutement massive en France

Toyota Onnaing, fleuron industriel des Hauts-de-France, se prépare à embaucher massivement en 2025. Cette démarche répond à une production croissante et à l’essor du modèle Yaris Cross, devenu le pilier de l’usine. Ces recrutements reflètent une stratégie de long terme pour maintenir sa compétitivité sur le marché européen.

L’usine Toyota d’Onnaing est un pilier de l’économie régionale et un acteur clé de l’industrie automobile française. En 2023, elle a produit 275 000 véhicules, dont 85 % destinés à l’exportation européenne. Le modèle Yaris Cross, introduit en 2021, représente désormais 75 % de cette production, marquant un tournant stratégique pour l’usine. Avec un objectif de 286 000 voitures en 2024 et une ambition à terme de 300 000 unités par an, Toyota doit renforcer ses équipes pour accompagner cette montée en puissance.

Des opportunités d’emploi pour tous

Afin de répondre à cette dynamique, Toyota Onnaing recrute 500 salariés en CDI sur l’année 2025 et prévoit d’embaucher 100 intérimaires chaque mois. L’usine insiste sur son approche inclusive et équitable, avec un processus de recrutement identique pour tous les candidats, quel que soit le poste. Les étapes incluent des entretiens, des tests psychotechniques et des mises en situation. Toyota recherche des profils motivés, rigoureux et dotés d’un esprit d’équipe. Ces postes couvrent un large éventail, allant des agents de production aux managers, et offrent des perspectives d’évolution intéressantes.

Cette campagne de recrutement massive représente une opportunité significative pour l’emploi local dans un contexte économique où les offres stables en CDI sont précieuses. L’usine, qui emploie déjà des milliers de personnes, renforce son rôle de moteur économique régional. En plus des emplois directs, les activités de Toyota Onnaing génèrent des retombées économiques positives pour les entreprises partenaires et les sous-traitants, contribuant à la vitalité du tissu industriel régional. Plus d’informations à propos de ces recrutements sont disponibles sur le site du constructeur automobile.

Une usine tournée vers l’avenir

Cette croissance s’inscrit dans une stratégie globale visant à consolider la place de Toyota sur le marché européen. L’usine d’Onnaing incarne cette ambition, non seulement par ses performances industrielles mais aussi par sa capacité à s’adapter aux nouvelles exigences du secteur automobile, notamment en matière de transition énergétique. Avec ces recrutements, Toyota investit dans l’avenir et dans sa capacité à rester compétitif face aux défis d’un marché en constante évolution.

En combinant innovation, inclusivité et ambition industrielle, Toyota Onnaing se positionne comme un acteur clé du développement économique des Hauts-de-France, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour l’emploi et l’industrie automobile.