Services à la personne : une campagne de recrutement inédite en France, 3 500 postes à pourvoir

L’entreprise O2, spécialisée dans les services à la personne, lance une grande campagne de recrutement avec 3 500 postes à pourvoir dans toute la France. Avec son initiative « Job Café », elle réinvente les méthodes classiques de recrutement en favorisant des rencontres directes et conviviales entre candidats et collaborateurs.

À partir du 16 janvier 2025, O2 mobilise ses 300 agences en France pour accueillir des candidats intéressés par des postes dans les services à la personne. Les profils recherchés incluent des experts ménagers, des gardes d’enfants et des auxiliaires de vie. Ces métiers, essentiels pour répondre aux besoins croissants des familles et des personnes dépendantes, offrent des opportunités en CDI et CDD, avec des horaires flexibles et des possibilités de formation dès l’embauche.

Le « Job Café » : une approche novatrice

Pour attirer les candidats, O2 mise sur le concept de « Job Café ». Ce format original vise à casser les codes traditionnels des entretiens d’embauche en créant une atmosphère détendue et conviviale autour d’un café. Selon Tasha Teguia, directrice des ressources humaines de l’entreprise, « l’humain est au cœur de notre métier. Cette approche permet d’instaurer une relation de confiance dès le premier contact », a-t-elle déclaré à Ouest-France.

Cette initiative facilite l’accès à l’emploi pour des personnes qui pourraient être intimidées par des entretiens classiques. Les candidats, avec ou sans CV, sont invités à se rendre directement dans l’agence la plus proche pour échanger avec des collaborateurs en poste, découvrir les conditions de travail et poser leurs questions.

Recrutement dans des postes variés et des opportunités d’évolution

Les offres d’emploi proposées par O2 incluent des avantages comme des formations dès l’embauche, des équipements professionnels et des perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. Ces éléments visent à attirer des profils motivés, prêts à s’investir dans un secteur souvent exigeant mais gratifiant.

Les métiers du service à la personne nécessitent des qualités spécifiques comme la bienveillance, la rigueur et le sens de l’organisation. Avec cette campagne, O2 entend valoriser ces métiers essentiels tout en répondant à une demande croissante.

Dans un contexte où les services à la personne jouent un rôle crucial pour accompagner le vieillissement de la population et faciliter la vie quotidienne des familles, cette campagne de recrutement représente une réponse aux besoins du marché. En mettant l’accent sur l’humain et la proximité, O2 espère attirer un large éventail de candidats et dynamiser ce secteur clé. Le rendez-vous du « Job Café » est fixé au 16 janvier 2025, offrant une opportunité unique de rencontrer des professionnels et de postuler dans un cadre convivial.