Emploi : les secteurs qui dominent le marché des CDI en 2025

Le marché de l’emploi en 2025 affiche un dynamisme encourageant malgré un contexte économique incertain. Les secteurs de la production, de la maintenance et de la santé dominent les recrutements en CDI. Plusieurs métiers, comme technicien de maintenance ou développeur informatique, offrent des opportunités stables et attractives.

En 2025, les entreprises font face à une forte mobilité professionnelle, marquée par de nombreuses démissions et fins de périodes d’essai. Selon le baromètre HelloWork, basé sur près de 5 millions d’offres publiées en 2024, les recrutements en CDI se concentrent sur des secteurs essentiels comme la production industrielle et les services de santé. Ces domaines représentent plus de 29 % des postes proposés cette année.

Les emplois les plus recherchés

Le métier de technicien de maintenance industrielle arrive en tête des postes recherchés. Essentiel pour assurer le bon fonctionnement des équipements, il propose une rémunération moyenne de 27 300 euros brut par an, pouvant atteindre 33 600 euros pour des profils expérimentés.

Les infirmiers occupent la deuxième place, répondant à une demande croissante dans les hôpitaux et structures de soins. Les opportunités sont nombreuses dans toutes les régions.

Autre métier clé, le gestionnaire de paie, indispensable pour les entreprises, offre des rémunérations autour de 31 000 euros brut par an, avec des perspectives d’évolution intéressantes.

Parmi les métiers administratifs, l’assistant comptable reste très demandé. Avec un salaire médian de 26 000 euros brut, ce poste constitue une porte d’entrée vers des carrières dans la finance.

Dans le secteur industriel, les techniciens en production jouent un rôle central, particulièrement dans les industries manufacturières et agroalimentaires, où les offres en CDI sont abondantes, selon le baromètre de Hellowork dévoilé par Capital.

La logistique et le numérique en plein essor

Les métiers de la logistique connaissent un regain d’intérêt, avec une forte demande pour les responsables logistiques et les chauffeurs-livreurs, portés par l’essor du commerce en ligne. Ces professions se caractérisent par des contrats stables et des conditions adaptées aux besoins des entreprises.

Le numérique reste un pilier du marché de l’emploi. Les développeurs informatiques, avec des salaires débutant souvent au-delà de 35 000 euros brut par an, sont parmi les profils les plus recherchés. La digitalisation des entreprises continue de soutenir cette tendance.

Une demande qui reflète les évolutions économiques

Les données montrent que les secteurs essentiels, comme la production et la santé, maintiennent une forte dynamique de recrutement. En parallèle, des métiers comme le conducteur de travaux ou le commercial continuent d’offrir des opportunités diversifiées. Les entreprises, confrontées à des défis structurels, recherchent des talents pour répondre à leurs besoins immédiats et à long terme.

Les perspectives pour 2025 sont donc encourageantes, avec des opportunités stables dans des secteurs stratégiques et des postes adaptés à différents profils et niveaux d’expérience.