Emploi en 2030 : ces métiers qui vont exploser et ceux voués à disparaître

Le marché de l’emploi connaît des bouleversements majeurs, entre la montée en puissance de l’intelligence artificielle et l’exigence de durabilité écologique. D’ici à 2030, des millions d’emplois pourraient disparaître, tandis que d’autres apparaîtront, nécessitant des compétences nouvelles et diversifiées. Ce contexte impose une adaptation rapide des acteurs du marché du travail.

Selon le rapport du Forum économique mondial (FEM), 170 millions de nouveaux emplois devraient voir le jour d’ici à 2030, tandis que 92 millions de postes actuels pourraient disparaître. Les secteurs les plus dynamiques incluront la technologie, l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et les énergies renouvelables. Parallèlement, des métiers plus traditionnels, comme les chauffeurs-livreurs, les infirmiers et les enseignants, bénéficieront d’une demande croissante en raison des tendances démographiques et des besoins essentiels.

En revanche, les professions comme caissier, assistant administratif ou graphiste subiront un déclin rapide, victimes de l’automatisation et de la digitalisation. Ces mutations forcent les travailleurs à se former en continu pour éviter le risque de licenciement.

Un déficit de compétences qui pénalise l'emploi

Le rapport du FEM met en lumière un problème majeur : près de 40 % des compétences actuellement requises sur le lieu de travail devront évoluer d’ici à 2030. Déjà, 63 % des employeurs considèrent le déficit de compétences comme le principal obstacle à la transformation de leurs entreprises. Les compétences technologiques, telles que le traitement des données, la maîtrise de l’IA et la cybersécurité, figureront parmi les plus demandées.

Toutefois, les qualités humaines comme la pensée créative, la résilience, la flexibilité et l’agilité demeureront essentielles. Selon les experts, il sera crucial de combiner compétences techniques et humaines pour répondre aux exigences d’un marché de l’emploi en perpétuelle mutation.

L’importance de la formation et de la reconversion en matière d'emploi

Pour combler ce déficit, les entreprises, les pouvoirs publics et les institutions éducatives doivent agir collectivement. La reconversion et l’amélioration des compétences deviendront incontournables. Déjà, près de la moitié des employeurs envisagent de reclasser leurs salariés touchés par l’IA vers d’autres fonctions. Cette démarche permettrait non seulement de réduire les pénuries de compétences, mais aussi d’atténuer le coût social des transformations technologiques.

Outre les transformations technologiques, des facteurs comme le coût de la vie, les tensions géopolitiques et les changements démographiques redessinent le marché du travail. Par exemple, l’inflation et le ralentissement économique mondial devraient entraîner la suppression de 6 millions d’emplois d’ici à 2030. Ces défis exigent une réponse rapide pour préserver la stabilité sociale et économique.

Le marché de l’emploi d’ici à 2030 s’annonce complexe et exigeant. Si les mutations offrent des opportunités inédites, elles imposent aussi une adaptation profonde des compétences et des métiers. Les acteurs du marché devront collaborer pour relever ce défi et construire un environnement de travail résilient et durable.